Brutális kirúgások, leépítések kezdődtek Mészáros Lőrinc médiavállalatánál

A hvg.hu és a Media1 információi szerint a kormányközeli Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) / Mediaworks több megyei lapját is érintő elbocsátási hullám kezdődött.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A hvg.hu arról ír most, hogy elbocsátás volt az 1910-ben alapított Délmagyar / Délmagyarország című Csongrád-Csanád megyei napilapnál. Ez a lap is a néhai Andy Vajna kormánybiztos érintésével került a Mészáros Lőrinc-közeli és mintegy félezer márkát bekebelező KESMA / Mediaworks céghez.

A hvg.hu szerint újságírókat, tördelőt és fotósokat is elbocsátottak a napokban a Délmagyartól, és a szerkesztőség fél lábon fogja mostantól kiállítani a napilap és az online tartalmakat, ugyanis a leépítés a szerkesztőség mintegy felét érinti.

A hvg.hu most azt is írja, hogy úgy tudják, további két megyében is hasonló elbocsátás történt, de nem nevezték meg, mely megyékről van szó.