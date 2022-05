Tragédia: Tizenéves lányait ölte meg álmukban az aszódi gyilkos – Megszólalt a gyászoló édesanya – videó

Ahogy arról korábban beszámoltunk, két holttestet találtak egy aszódi társasházban csütörtökön este. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás indított.



Fotó: Police.hu

A 14 éves Tímeát és 16 éves nővérét, Júliát eltűntként keresték. A fiatal lányok az aszódi tragédia áldozatai. A HVG információi szerint, 46 éves apjuk álmukban ölte meg őket, majd öngyilkosságot kísérelt meg, a rendőrök jelenleg is őrzik.

Állampolgári bejelentés alapján érkeztek járőrök

A járőrök a tűzoltók közreműködésével beléptek a sötét lakásba, ahol két holttestet találtak. Egy 14 éves lány az egyik, egy 16 éves lány a másik hálószoba ágyában feküdt.

Az apa – nagy valószínűséggel 2022. május 20-áról 21-ére virradóra – álmukban megölte lányait, majd

A helyszínről mentőhelikopter vitte életveszélyes állapotban kórházba az akkor még ismeretlen személyazonosságú férfit, iratok nem voltak nála.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya több emberen elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, szakértők bevonásával folytatja le a további eljárást – írja a police.hu.

A tanárnőként dolgozó gyászoló édesanya érzelmes bejegyzéssel törte meg a csendet.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó szívvel volt a két gyermekem felé. Köszönöm szépen, hogy együtt éreztek most velem. Tegnap sokat imádkoztam. Három gyertyát gyújtottam

- írta.

Egyet Júlia lányáért, egyet Tímea lányáért, egyet pedig férjéért, Tamásért, akinek a tettét soha nem fogja megérteni.

Megbocsátottam mindent neki. Mert nem lehet az életet haraggal és lelki terhekkel élni. Hiszem hogy a lányaim a tengernyi szenvedésük után ott vannak az Úr Jézus színe előtt. Eddig is drága volt számomra az élet, most is. Minden napom ajándék és tengernyi öröm. Nem a halál a fájdalom, hanem a buta önző szeretetlen önpusztító élet