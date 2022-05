Magyarország felgyorsítja a paksi atomerőmű bővítését és a napenergia-beruházásokat is, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbonsemleges legyen – mondta a magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken Indiában.

Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sinisa Mali szerb pénzügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján 2022. május 25-én. MTI/Máthé Zoltán

Szijjártó Péter Delhiben a közmédiának nyilatkozva közölte:

A miniszter közlése szerint indiai tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy egy nagyon komoly energiaellátási válságsorozat felé halad a világ, és az elkövetkezendő időszakban azok az országok tudhatják majd magukat biztonságban, amelyek a saját maguk által használt energiának legalább egy jelentős részét maguk állítják elő.

Ezért, ahogy Indiában is komoly hangsúlyt fektetnek a nukleáris energiára, úgy mi, Magyarországon is felgyorsítjuk a paksi atomerőmű építését, hogy az 2030-ra már kereskedelmi üzembe állhasson, és felgyorsítjuk a napenergia-beruházásainkat is annak érdekében, hogy a nukleáris és a napenergia együtt kiadja azt a helyzetet, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbonsemleges legyen