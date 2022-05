Egy láthatás alkalmával végzett a gyerekeivel.

Tímeát (14) és Júliát (16) egy láthatás alkalmával gyilkolta meg az édesapjuk. Mint kiderült, az aszódi férfi egy baltát használt a gyilkossághoz – írja a 24.hu. A férfi a gyilkosságok elkövetése után tisztázatlan okokból a Vámosgyörkkel szomszédos Adács felé indul, ahol leparkolt, majd később nekiszaladt az érkező vasúti szerelvény oldalának. Túlélte, a jármű viszont az egyik lábát levágta. A mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A lap információi szerint az anyuka bejelentést tett a rendőrségen, mikor a lányai nem értek haza a hétvége után.

A Pest megyei Aszódon levő társasház lakóinak időközben feltűnt, hogy az apa, Tamás lakásából erős szag árad, ezért értesítették a rendőrséget, bár akkor még nem tudták, hogy gyilkosság történt. Így találták meg a két kamaszlány holttestét.

Az információk szerint az apa hosszú évek óta rettegésben tartotta volt párját és két közös gyermeküket. Zsuzsanna négy évvel ezelőtt Vámosgyörkre költözött a lányokkal. A szomszédok elmondása szerint a tanárnőként dolgozó anya a környéken mindenkit arról kérdezett az ingatlan kiválasztása előtt, hogy az utca vajon kellően biztonságos-e, be is kamerázta később a házat amit hatalmas kerítés is véd.