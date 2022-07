Milyen típusú lakáshitelek léteznek?

A családi otthon megvásárlása és kialakítása nagy kihívás lehet, de egyben megnyugtató érzés is, hiszen saját kényelmünkre, ízlésünk és komfortérzetünk szerint csinosítgathatjuk. Egy ingatlanvásárlás sokszor életünk legnagyobb pénzösszegű kiadása, így nem csoda, ha a fedezetet nem tudjuk teljesen önerőből finanszírozni. Szerencsére igen sok hiteltermék áll rendelkezésre, melyek közül fontos, hogy a számunkra a legkedvezőbbet találjuk meg. Hogyan? Cikkünkben ehhez adunk tippeket!

A lakáshitelek szinte minden esetben jelzálog típusú hitelek, a hitelszerződés biztosítékául ilyenkor egy ingatlan szolgál fedezetként. Egyes hiteltermékek kiköthetik, hogy azt új vagy használt lakás vásárlásra használhatjuk-e fel, azonban némelyik akár felújításra is fordítható. Fontos megemlíteni azt is, hogy otthonteremtési célzattal a piacon több államilag kamattámogatott hitel is elérhető, melyeket főleg a családalapítás előtt állók tudnak igényelni, ilyen például a CSOK.

Tipp: Az egyes hiteltermékek összevetésében a legnagyobb segítségünkre az online lakáshitel-kalkulátor lehet!

Így spórolhatunk a lakáshitelen

Vizsgáljuk meg a törlesztőt!

Talán az egyik legfontosabb, amit meg kell néznünk, hogy az adott hiteltermék havi szinten milyen kiadást jelent majd nekünk. Érdemes utánakérdeznünk, hogy fix vagy változó kamatozású kölcsönről van-e szó, hogy ne érjenek meglepetések néhány év elteltével sem.

Tipp: A kiszemelt pénzügyi intézetnél biztosan fel fogják ajánlani szerződéskötéskor a törlesztési biztosítás lehetőségét is. Ezt érdemes megfontolni, hiszen egy váratlan élethelyzet, például munkából történő elbocsátás kapcsán ez segíthet átvészelni az anyagilag bizonytalan időszakot.

Nézzük meg a futamidőt!

A törlesztőrészletet érdemes több futamidőre is kiszámolni ugyanannál a hitelnél is, hiszen a hitelösszegtől függően néha nincs is jelentős különbség, ilyenkor a rövidebb futamidőt érdemes választani. Természetesen minden kölcsön esetében igaz, hogy mindig olyan hosszú futamidőt válasszunk, ami mellett problémamentesen tudjuk a havi törlesztőrészletet megfizetni, és az nem jár nagy életminőség-romlással.

Vessük össze a THM-et!

Ez nem jelent mást, mint a teljes hiteldíjmutatót, ami egy olyan egységes százalékrendszer, mely megmutatja, hogy az adott hitel felvétele után adósként egy év alatt a tőkén túl mennyi összeget kell visszafizetnünk. Figyelembe veszi a kamatot, a kezelési költséget, az értékbecslést és a helyszíni szemle díját, de az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, a hitelközvetítőnek fizetendő díjat és bankszámlavezetés díját is. Minél alacsonyabb a THM, annál kedvezőbb számunkra a kölcsön.

Nézzünk körbe minden ajánlat között!

Rengeteg hiteltermék van a piacon, ráadásul a bankok több kedvezménnyel és lehetőséggel versenyeznek az ügyfelekért, ezért érdemes alaposan átnézni több pénzintézet kínálatát, hogy a lehető legjobban dönthessünk. Ebben segítségünkre lehet egy lakáshitel-kalkulátor is, mely paramétereink alapján több bank ajánlatát is összesíti nekünk.

Tervezzünk előre!

Ha tervezzük a hitel előtörlesztését a későbbiekben, akkor bizony fontos azt is megnéznünk, hogy mely terméknél, milyen feltételek mellett tehetjük ezt meg. Alaposan olvassuk el a szerződést, ha pedig kérdésünk lenne bátran tegyük fel az ügyintézőnknek, mivel egy lakáscélú hitel sokszor 15–20, de akár 25–30 évnyi anyagi elköteleződést is jelent. Felelősséggel hozzuk meg a megfelelő döntéseket!

Vásároljunk okosan!

Ha tudjuk, hogy mindenképp hitelt szeretnénk majd igénybe venni az ingatlanvásárláshoz, akkor még az ingatlankeresés előtt érdemes egy előzetes hitelkalkulációt végeztetni – ezt megtehetjük például egy lakáshitel-kalkulátorral. Így ismeretében leszünk annak, hogy bevételeink alapján nagyjából mekkora összegre számíthatunk majd. Ezután ehhez mérten próbáljuk meg megtalálni a leginkább megfelelő lakást és hozzá keressük meg a piacon elérhető leginkább kedvező hitelt.

Egy lakáscélú hitelfelvétel felelős anyagi döntés, amihez fontos, hogy a lehető legjobb hitelterméket találjuk meg, mellyel hosszú távon sokat spórolhatunk. Szánjuk rá az időt, járjunk utána minden lehetőségnek, támogatásnak, hiszen ez az elköteleződés akár több tíz évre is szólhat! Ha pedig meghoztuk a megfelelő döntést, akkor nemsokára már új otthonunk kényelmét élvezhetjük családunkkal!