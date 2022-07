Pikó András alaposan kiosztotta a kormányt: virtigli kleptokrácia a miénk

Pikó András Budapest VIII. kerületének polgármestere alaposan kiosztotta a kormányt a mai Kormányinfó kapcsán, ugyanis szerinte lehetett tudni, hogy a háború és a recesszió gazdasági következményeit, a brutális inflációt nem lehet brüsszelezéssel meg sorosozással kivédeni.

Pikó szerint azt is lehetett tudni, hogy az európai adófizetők, akik ugyanazt a válságot élik meg, mint mi, nem fognak tovább finanszírozni egy ilyen virtigli kleptokráciát, mint a miénk.

Kormányozni kellett volna. Előre gondolkodni és tervezni, tartalékolni, felkészülni és kiszállni a politikai eszetlenkedésből, ami ugyan szavazatokat még hoz, de viszi a pénzt.

- jelentette ki.

Szerinte ráléptek a gázra, szórták kifelé a választási pénzt, mint bolond pék a lisztet. Tovább feszítették a húrt Európában, és akkor még Tusványoson is bemondta Orbán a fáin faji tuttit, mert uralni akarta a pillanatot.

Uralták a pillanatot és győztek: került, amibe került. Most látjuk majd mibe kerül.

- emelte ki.

A polgármester óta április 3- óta folymatosan hazudoznak. Nincs tervezés, csak ötletelés, uralnák a pillanatot, de már nem megy. A pillanat uralja őket és foglamuk sincs, mi lesz holnap vagy egy hét múlva. Próbálják utolérni, legalább kommunikációval, de már az se megy.

Majd jól elkezdünk szenet bányászni, már holnaptól, csak közben a bányák víz alatt, élő vájár meg a láthatáron sincs, csak az újranyitások 2-3 év. Akkor fatüzelés lesz az iskolákban..., bravó! Tegnap óta az a hivatalos álláspont, hogy aki nem tudja kifizetni az emelt rezsit az keressen több pénzt?! A cégeknek megszüntetik a hatósági üzemanyagárat, de a taxisoknak nem – mert tőlük félnek... De attól nem, hogy a szállítmányozási költségek miatt még jobban meglóduló infláció, különösem az élelmiszerárak emelkedése szegény családok ezreinek életét lehetetleníti el? Mondjuk ők nem járnak taxival és ha nem tudják kifizetni a magasabb árakat, lehet nekik péntek reggel jó tanácsot adni: egyenek kevesebbet. Tiszta szerencse, hogy arra még volt eszük, hogy a képviselők üzemanyagkeretét megemeljék....

- tette hozzá.

Kitért arra is, hogy ha elzárják az uniós pénzeket, amiket korábban kackiásan visszautasítottak, de most már bármit megtennének értük, majd kipróbáljhatjuk azt is, életképes-e az orbáni rendszer brüsszeli pénzek nélkül. Versenyképes-e Mészáros Lőrinc és Tiborc István uniós pénzből finanszírozott állami megrendelések nélkül...