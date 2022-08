Márki-Zay Péter végleg beintett Gyurcsánynak, innen már nincs visszaút

Facebook-oldalán jelentette be mozgalma nevében Márki-Zay Péter, hogy nem támogatja a DK jelöltjeit az időközi választásokon. Erről a mozgalom elnöksége döntött.



Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

Habár minden más ellenzéki párt betartotta a korábbi megállapodásokat, a DK több esetben is ráindult más ellenzéki jelöltekre

- magyarázta Márki-Zay Péter.

Mint írja, ez legutóbb a 16. kerületi időközi választáson történt meg, ahol az ellenzék egésze is veszített, azon belül a DK ellenzéki egységet megtörő jelöltje pedig csúfos vereséget szenvedett. Emlékeztetett az Orosz Anna megürült helyéért folytatott ellenzéken belüli konfliktusra is. Márki-Zay szerint a megkötött megállapodásokat pedig már a 2019-es előválasztáson is megszegték.

Nem lehet véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc és az általa közvetlenül irányított politikusok mindent megtettek a tavaszi országgyűlési választási kampány során is Orbán Viktor hatalomban tartásáért, a közös ellenzéki kampányt sem anyagilag, sem a közös üzenetek megosztásával nem támogatták, és az általuk megígért, Fideszt gyengítő kommunikációs anyagokat is visszatartották

- írja Márki-Zay Péter, hozzátéve:

Nem lehet a Fidesz hiteles alternatívája egy olyan párt, amely a Fidesszel annak idején már a 70:30-as korrupciós szabály keretében is együttműködött.