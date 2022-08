A napsütés mellett zivatarok is lehetnek kedden

33 fok is lehet ma.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a sok napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A déli óráktól elsősorban az Északi-középhegység térségében és a nyugati, délnyugati megyékben valószínű helyenként zivatar, amelyekhez átmeneti erős, viharos (körülbelül 50-65 km/h) széllökés, intenzív csapadék, esetleg jégeső (általában 1 cm-nél nem nagyobb átmérő) társulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak zivatar környezetében erősödhet meg átmenetileg a szél.

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Baranya, valamint Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére általában 16 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Kedd éjjel összesnek a gomolyfelhők, néhol maradhatnak felhős részek. Az éjszaka második felében az Észak-Dunántúl felé fátyolfelhők is sodródnak. Az éjszaka első felében az Északi-középhegységben még előfordulhat egy-egy zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Szerdán sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Nagyrészt száraz idő lesz, de egy-egy futó zápor nem kizárt. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.