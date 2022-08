Márki-Zay szerint lehallgathatták az ellenzék "főhadiszállását"

Erre utaló nyomokat találtak az iroda informatikai hálózatának bontásakor.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt vendége Márki-Zay Péter, az ellenzéki volt közös miniszterelnök-jelölt, aki szerint lehallgathatták az ellenzék "főhadiszállását", legalábbis hangrögzítés nyomait találták meg a kamerákon az iroda informatikai hálózatának lebontásakor – olvasható az atv.hu cikkében.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Márki-Zay Péter/videórészlet

Márki-Zay úgy látja, a Fidesz az ellenzéken belül is jelen van, és szerinte arról is sok bizonyíték gyűlt össze, hogy a kormánypárt össze is játszott az ellenzékkel számos alkalommal. A Mindenki MAgyarországa Mozgalom elnöke megerősítette, hogy hiteles alternatívára van szükség a rendszer lebontásához, de a mozgalmát nem tekinti a hiteles alternatíva letéteményesének.

„Most, amikor a volt irodánk informatikai hálózatát lebontó szerelő kollegákkal beszéltünk a héten, akkor kiderült az is, hogy valószínűleg valaki rácsatlakozott a kamerákra, amik biztonsági kameraként szerepeltek az ellenzék főhadiszállásán, és ha jól értettem az ő szavukból, még hangot is rögzített, amely egy biztonsági kameránál nem szokás. Azt látom, hogy igen, természetesen beépített ügynökökkel, lehallgatásokkal és mindennel a Fidesz ott van az ellenzéken belül is”

– mondta el a műsorban Márki-Zay Péter az atv.hu cikke szerint.

