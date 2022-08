Beindultak a találgatások, egyelőre a gulyás tűnik a legvalószínűbbnek.

Fotó: MTI/Benko Vivien Cher

Tucker Carlsonnal indult ez a kis műbalhé, miután az amerikai konzervatív médiaszemélyiség a humorista Jon Stewart alacsonyságával viccelődött – szúrta ki a 444.hu.

Stewart azzal vágott vissza Carlsonnak, hogy

Majd kérdőre vonta az e témakörben minden bizonnyal jártasabb "Tucky"-t, hogy ugye gulyás íze van Orbán valagának?

Friends. Tonite I am sad. @TuckerCarlson believes me too short to date…and yet somehow, miraculously, I remain tall enough to not know what Victor Orban’s ass tastes like! Is it goulash Tucky? Seems like it would be goulash.