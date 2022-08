Kétségbeesetten keresik gyerekei a 49 éves Bozsik Máriát - számolt be a Tények.

A 49 éves nő augusztus elsején reggel az inárcsi otthonából indult el dolgozni, ám úgy tudni, a buszra nem szállt fel. A helyiek szerint a nő rettegett a kisebbik lánya apjától. A család az interneten már több bejegyzést is megosztott, rendőrök, polgárőrök, sőt kutyás mentők is kutatnak az asszony után.

A kamerafelvételek alapján biztosan nem afelé a buszmegálló felé indult, ahol mindig fel szokott rá szállni. Kedden este és szerdán is kijöttek a rendőrök nyomkereső kutyákkal, amelyek szagminta után a közeli erdőbe vezettek, de hiába keresték, nem jutottak eredményre. A húgommal is vissza fognak menni az erdőbe, és közben már a kapcsolatrendszerét is vizsgálják