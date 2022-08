Milliós fizetéseket kaphat Varga Judit és Szijjártó Péter a modellváltott egyetemek kuratóriumi tagsága után

Hogy pontosan mekkora összeget kapnak, az az átláthatatlanná tett vagyonnyilatkozatokból nem derül ki.

Az RTL Híradója szerint milliós fizetéseket kaphatnak azok a kormánytagok, akik a modellváltáson átesett állami egyetemek kuratóriumainak tagjai. Ebbe a körbe tartozik Varga Judit igazságügyi, Szijjártó Péter külügy, Lázár János építésügyi, Nagy István agrár és Varga Mihály pénzügyminiszter is.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Varga Judit

Az új, átláthatatlanná tett vagyonnyilatkozati rendszerben leadott első vagyonbevallásból az derült ki, hogy Varga Judit, aki a Miskolci Egyetem kuratóriumának elnöke, júliustól az elnöki posztja után havi egy és ötmillió forint közötti összeget kaphat (korábban ezért a pozícióért nem vett fel fizetést) az egyetem mögött álló alapítványtól. A pontos összeget azért nem lehet tudni, mert a megváltoztatott vagyonnyilatkozati rendszerben nem kell azt feltüntetni, csak annyi nyilvános, hogy havi 1 és 5 millió forint közötti fizetést kap az alapítványtól.

Szijjártó Péter az RTL anyaga szerint ugyanennyiért (1-5 millió forint közötti összegért) tagja a győri Széchenyi Egyetem kuratóriumának, ez is az új vagyonnyilatkozatból derült ki, ő is júliustól kapja az összeget. A tévécsatorna megkereste a két minisztert, hogy ha korábban az egyetemi kuratóriumi munkájuk után nem vettek fel fizetést, akkor ezt most miért teszik meg, és arra is rákérdeztek náluk, hogy pontosan mennyit keresnek ezzel – de nem kaptak választ Varga Judittól és Szijjártó Pétertől.

Rajtuk kívül Lázár János, Nagy István és Varga Mihály miniszterek még alapítványi kuratóriumi tagok egy-egy állami egyetemnél, ők a kuratóriumi tagságuk után havi félmillió és egymillió forint közötti összeget kaphatnak az RTL szerint.