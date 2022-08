Orbán-csomag: A Fidesz most Gyurcsányék legrosszabb lépéseit ismétli meg

A saját gazdaság- és költségvetéspolitikai intézkedései, hibái miatt kényszerül most megszorításokra a Fidesz, beleértve a választások előtti hatalmas osztogatást. A HVG360 írása szerint most Magyarország ezzel szépen visszaesett a szocialista kormányok alatt megismert kerékvágásba.

A rendszerváltás utáni évtizedekben a költségvetési- és gazdaságpolitika ciklikus volt. Gazdaságélénkítés, költségvetési osztogatás az országgyűlési választások előtt majd megszorítás. Osztogatás a választások előtt majd megszorítás.

2010 után ez a trend megtörni látszott, ebben szerepe lehetett a Fidesz nagyarányú választási győzelmeinek, illetve annak, hogy a párt a korábban látottaknál enyhén szólva sokkal erősebben betonozta be magát a hatalomba, miközben az ellenzék gyenge és szétforgácsolt volt.

Ám az ország máris visszatért a régi kerékvágásba: osztogatás, majd megszorítás.

Eddig körülbelül 2 ezer milliárd forintos a csomag

A csomag egyébként nem nagy és nem mélyreható a korábbiakhoz képest legalábbis egyelőre, de messze még a válság vége. Összességében egyelőre mintegy 2 ezer milliárd forintnyi megszorítást tettek közhírré, ami így áll össze:

Kiadáscsökkentések és -zárolások: 600 milliárd forint,

A rezsicsökkentés csökkentése: 500 milliárd forint,

Különadók és adóemelések: 900 milliárd forint,

A kata átalakítása: 50–300 milliárd.

A jelenlegi nehézségek és kiigazítási kényszerek ráadásul sokkal régebben, mélyebben gyökereznek, mint 2022 tavasza. Ott van a „rezsicsökkentés”, vagyis a Fidesznek az a gyakorlata, hogy politikai okokból tíz éve nem változtatott a lakossági energia hatósági árain.

A mostani megszorítás abban is kiválóan illeszkedik a magyar megszorítástörténetbe, hogy valójában nem csomag. A kormány lassan, fokozatosan jelenti be és vezeti be a megszorításokat természetesen mindig hatalmas energiákat fordítva annak hangsúlyozására, hogy nem megszorításokról van szó, amennyiben esetleg mégis, akkor háború az oka, és Gyurcsány alatt rosszabb lenne.

Ez politikailag segít szétteríteni az intézkedésekkel szembeni elégedetlenséget, és kezelni azt. Ugyanakkor a gazdasági szereplők bizonytalanságát fokozza, hiszen nem lehet tudni, mi következik még.

Az intézkedések ráadásul meglehetősen kidolgozatlanok és előkészítetlenek, erről és a további megszorításokról, valamint az előd kormányok lépéseiről bővebben a HVG360 írásában olvashat.