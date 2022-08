A Fidesz bojkottálja a katatörvény miatti rendkívüli ülést: senki nem jelent meg

Az ellenzék kezdeményezte, a kormány a távolmaradásával tüntet.

Mint ismert, hétfőre hívták össze azt a rendkívüli parlamenti ülést, amelyet augusztus elsején kezdeményezett a hat együttműködő ellenzéki párt 47 képviselője. A céljuk többek között az volt, hogy az Országgyűlés még a hatályba lépése előtt törölje el a katatörvényt.

A kormánypárti képviselők közül Kocsis Máté előre jelezte, hogy nem fognak beülni a Parlamentbe, és ez így is lett. Emiatt az ülés határozatképtelen.

A napirend előtti felszólalásokra így is sor került – erről a telex.hu számolt be. Kanász-Nagy Máté (LMP) azt kormánypárti képviselőt távolmaradására azt mondta: „ennyire veszik komolyan a Fidesz képviselői a magyar társadalom problémáit”. Arról is beszélt, hogy nem lehet szó nélkül elmenni a múltheti, fakitermelési rendelet mellett. „A környezetünk pusztítása egy újabb fázisba léphet”, szerinte a Fidesz az egyetlen kormány, amely az aszály és a klímaválság közepén erdőírtásba kezd.

Berki Sándor szerint a be nem tartott fideszes ígéretek áldozata lett a rezsicsökkentés,

de az Orbán-kormány nem ismeri el a saját hibáit, inkább felelőtlen, bűnös kényszerintézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet.

Toroczkai László szerint „a mai nap egy bohózat” nemcsak azért, mert a Fidesz bojkottálta az ülést, de azért is, mert az elmúlt három évtized vezetett addig a súlyos helyzetig, amiben Magyarország most van. Mi Hazánk politikusa ennek szellemében a Parlamentben megjelent ellenzéki képviselőkön kérte számon a „balliberális kormányzás” hibáit.

Kunhalmi Ágnes Toroczkai megszólalására is reagálva azzal kezdte, hogy sajnálatát fejezte ki a Fidesz távolmaradása miatt, de megállapította, hogy „a Fidesz szatellitpártja” viszont megjelent. Az MSZP képviselője arról beszélt, hogy a házak szigetelésének és a modernizálásnak az elmaradása miatt sok magyar ma is az utcát fűti, ez lehet az oka annak, hogy már a korábbi, rezsicsökkentés ellenére is magas azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol gondot okozott a számlák kifizetése, az ő helyzetük lesz még súlyosabb az új árak alapján.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke szerint a kormány folyamatosan a magyar családok védelméről beszél, közben épp ez ellen dolgozik, nem hallgatják meg az emberek panaszait.

„Magyarországnak nincs felelős kormánya, de van felelős ellenzéke” – erről beszélt Arató Gergely, aki Gyurcsány Ferenc hétfői Facebook-posztjára is utalva leszögezte a DK nevében, hogy „készülünk”. Erről a posztról részletesen itt írtunk.