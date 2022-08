A kétéves kihagyás az árakon is megmutatkozik.

MTI/Sóki Tamás

Gazdasági válság, rezsi- és katapara ide vagy oda, úgy tűnik, a Sziget Fesztivál idén sem fog kongani az ürességtől: már több napra is közel teltházat hirdettek. Azonban ha nemcsak koncertet nézni, hanem inni – esetleg enni – is szeretnénk, akkor is mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

A Forbes.hu közzétett néhány információt a hivatalos árlista alapján. Eszerint a fesztivál területén a

a csapolt Dreher 1290,

a cider 1590 forint,

a dobozos sör 1390 forint,

a vodka, whiskey, pálinka és rum (4 cl) átlag 1950 forint,

a Paulus bora decinként 690 forint lesz.

Ez még semmi: a fél literes üdítőkért 890 forintot, az ásványvízért 850-et, a koktélokért pedig 4 és 6 ezer forint körül kell fizetni.

Ha ezeket összehasonlítjuk a 2019-es árakkal, azt láthatjuk, hogy a rövidital-árak 39,2 százalékkal, a csapolt Dreher 72 százalékkal, az üdítők 56 százalékkal kerülnek többe, mint két éve.

És ha valaki még enne is valamit, az végképp kiborító lehet, egy gyros pitában ugyanis 3000, boxban 4000 forintba kerül.