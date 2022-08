Hamarosan indulhat a tesztüzem.

OMSZ/Facebook

Az Országos Mentőszolgálatnál július elején kezdték felmérni, hogy a mentőápolók közül kik vállalnának többletbérezés ellenében szolgálatokat egy új kerékpáros mentőegységben – írja a Népszava.hu. Őket elsősorban városokban vetnék be, különösen azokon a területeken, ahonnan az átlagosnál is több a hívás. A főváros, illetve a Közép-Magyarországi régió éppen ilyen.

Naponta akár 3 ezer feladatot is kaphatnak országszerte a mentők, a hívások egyharmada pedig Budapestről és a környékéről érkezik. A régióban szolgálatot teljesítő mentők nem is győzik, ezért naponta 10-15 autót vezényelnek az ország más pontjairól a fővárosba. De még ezzel együtt is előfordul, hogy torlódnak a hívások, a mentőre jóval több mint 15 percet kell várni.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Győrfi Pál megerősítette lapunk információját. Mint kérdéseinkre válaszolva írta:

a fővárosban jövő tavasszal indul ez a program, jelenleg a kerékpáros mentés feltételeinek kialakítása zajlik.

A tesztüzem pedig heteken belül megkezdődhet. Terveik szerint a főváros belső, forgalmas területein találkozhatnak majd az emberek a kerékpáros elsősegélynyújtókkal. Hozzátette: kedvező tapasztalatok esetén ezt a mentési módszert akár más városokra is kiterjeszthetik.