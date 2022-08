Pócs János egy visszakért dinnyéhez hasonlította a katatörvény módosítását

Eddig is kiváló szórakozás volt nézni a jászsági térségi tévé csúcsműsorát, de most szintet lépett a produkció.

Pócs János, a térség fideszes képviselője beszédet mond a Jász-Plasztik Kft. kapacitásbővítő fejlesztésének átadásán Jászberényben 2022. július 5-én. A teljes egészében magyar tulajdonú vállalat 10 milliárd forintos beruházását a kormány 3,6 milliárd forinttal támogatta a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében. MTI/Mészáros János

Mint a 444.hu írja, a Képviselő Infóról van szó, amelynek műsorba havonta egyszer meghívják a térség országgyűlési képviselőjét, Pócs Jánost, akinek Erdei Gábor műsorvezető feltesz 10 gyors kérdést. Kedélyes álkeménykedés általában, Pócs pedig azonnal ad is rá valami frappánsnak gondolt választ.

A keddi műsorban a műsorvezető már az elején elkezdi összefoglalni, mi minden történt júliusban: katatörvény, összeomló magyar forint, energiaválság, rezsiemelkedés, viták az EU-val, súlyos aszály, itt a háború félelme folyamatosan, miközben a covid-járvány is berobbanna újra. Pócs szerint a műsorvezetőnek sikerült minden összeszedni, ami rossz, de emlékeztetett arra, hogy a lehetőségekhez képest mindig minden válságból a lehető legjobban jöttünk ki, most is ez lesz.

Majd jött a katatörvény módosítása, amit a műsorvezető újabb KATAsztrófának nevez. Arra kérdez rá, miért nem volt társadalmi egyeztetés. Pócs szerint volt ilyen, négy hónappal ezelőtt, úgy hívták, hogy választás. Az emberek tudták jól, amikor a Fideszt megbízták, hogy az energiaválságot és a háborút kell kezelni, erre kaptak felhatalmazást. A műsorvezető azt már csak magának jegyzi meg, hogy vajon a választás előtt miért nem volt szó a katatörvény módosításáról.

A riporter rákérdezett a kata módosítására, mire Pócs egy hasonlattal állt elő:

„Ha én minden évben adok magának egy dinnyét, akkor mindig örül neki. De ha idén adok egyet, és kiderül, hogy nagy volt az aszály, ezért visszakérem, akkor sokkal jobban megsértődik rám, hogy azt az egyet visszavettem, minthogy minden évben adtam.”

Szerinte a kata ügyében is ez történt.

Arra a kérdésre, hogy a tüntetéseket ő is drogos hídfoglalásnak aposztrofálja-e, a fideszes politikus a józan paraszti észre hivatkozva közli, hogy energiaválsággal, háborúval és aszállyal küzdenek,

„józan ítélőképességgel rendelkezik az, aki úgy gondolja, hogy Putyint térdre kényszeríti, a gázárat leviszi, a Jóistent pedig megint térdre kényszeríti, hogy Magyarországon essen már eső, mert ők kimennek Pesten oszt hidat foglalnak. Hát ott azért valami zár van”

- mondja Pócs, és mutatja is, hogy dilinyósnak tartja a tüntetőket.

Címlapkép: MTI/Mészáros János