"Évi mosollyal az arcán halt meg" – férje talált rá Tóth Éva énekesnő holttestére

Leblanc Győző talált rá felesége, Tóth Éva holttestére, erről Tilinger Attila nyilatkozott a Borsnak.



Fotó: Pixabay

Barátaik elmondása szerint Leblanc Győző megrogyott a gyász súlya alatt.

Győző képtelen könnyek nélkül beszélni Éva haláláról és meg is értem őt, hiszen kevés olyan igaz szerelmet láttam életemben, mint amilyen az övék volt. Húsz éven át voltak elválaszthatatlanok. Az én műsoraimnak is állandó szereplői voltak, hiszen a közönség itthon és külföldön is nagyon szerette azt a szimbiózist, ahogyan ők együtt éltek a színpadon