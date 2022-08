Orbánék egymilliárd köbmétert gázt akartak venni az oroszoktól, most talán 52 millió összejön

Szombaton délben Menczer Tamás, külügyi államtitár elégedetten tájékoztatta a lakosságot, hogy Oroszország péntek óta több gázt ad el Magyarországnak, mint addig.

A Kreml által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Orbán Viktor miniszterelnök (j) tárgyalása Moszkvában 2022. február 1-jén. MTI/Kreml

Bejelentése szerint augusztus végéig napi 2,6 millió köbméterrel érkezik több földgáz Szerbia felől, mint amennyi a hosszú távú, tavaly október óta érvényes szerződésben szerepel. Ez 20 napnyi plusz szállítást jelent, vagyis összesen 52 millió köbmétert – írja a 444.hu.

Ahogy arra Menczer államtitkár is utalt a mostani bejelentésében, Szijjártó Péter gázt venni ment Moszkvába júliusban, és az akkor indított tárgyalások nyomán sikerült megszerezni az 52 millió köbmétert. Egyelőre tehát ennyi jött ki az útból, ahol egy NATO-tagállam diplomáciai vezetőjeként asszisztált ahhoz, hogy orosz kollégája elmondhassa, az ukránok a saját embereiket lövik le, hogy aztán az oroszokra foghassák a haláleseteket.

Az eddig megvenni sikerült plusz 52 millió köbméter különösen annak fényében kevés, hogy

Orbán Viktor idén februárban még évente plusz 1 milliárd köbmétert akart venni a Gazpromtól.

A magyar kormányfő legutóbbi moszkvai útján ezt Putyin orosz elnöknek vetette fel, aki azt válaszolta neki, hogy áprilisban állapodjanak meg erről – vagyis csak a magyarországi választás után. Csakhogy február 24-én Oroszország átfogó háborút indított Ukrajna ellen, és az áprilisi szerződéskötés elmaradt.

A 444.hu a végkövetkeztetéseit így foglalta össze:

* Van egy 4,5 milliárd köbméteres orosz–magyar szerződés, amit Orbán Viktor februárban 5,5 milliárdra akart növelni, de nem jött össze. * A 4,5 milliárdot sem teljesíti mostani állás szerint a Gazprom, mert Ausztria irányából csökkent a szállított mennyiség, és az oroszok vis maiorra hivatkozva ezt a kiesést nem is akarják egyelőre pótolni. Éves szinten a kiesés becslésünk szerint 250–350 millió köbméter között lehet. (Május végéig nem volt fennakadás, az Ausztria felől várt évi 1 milliárd köbméter arányos része addig megérkezhetett, de azóta előbb a felére, majd a harmadára csökkent ez a mennyiség.) * Júliusban még 700 millió köbmétert próbált venni a magyar kormány, és ebből augusztus közepére 52 milliót sikerült lekötni a Gazpromnál. Ez talán csak azt a mennyiséget fedezi, amit Ausztria felől kellene augusztusban behozniuk az oroszoknak az élő szerződésük alapján – de nem hozzák.

Menczer Tamás így fogalmazott szombaton: „A drámai földgázár-emelkedés ellenére a kérdés ma már elsősorban nem is az, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy lesz-e elég a téli időszakra.” Ez arra utalhat, hogy a most megszerzett plusz 52 millió köbméter drága volt, hiszen a szöveg szerint most már az ár nem számít. Moszkvai tárgyalása után Szijjártó is utalt rá, hogy nem olcsó az orosz gáz:

„Ma annyi az ár, amennyit az eladó mond, és a vevő vagy megveszi, vagy nem veszi meg.”

Címlapkép: MTI/Kreml