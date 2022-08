Roppant kínos ügy pattant ki a Fővárosi Ítélőtáblán: ezermilliárdokba kerülhet a legfőbb bíró nejének ügye

Varga Zs. András felesége a Fővárosi Ítélőtáblán politikailag kényes ügyekkel is foglalkozhat. A lapnak nyilatkozó bírók nyomásgyakorlásról is beszéltek, ami különösen kínos a kormány számára, amely az uniós pénzekért folyó jogállamisági eljárásban tagadja az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban felmerült aggályokat.

Varga Zs. András (b), Czine Ágnes (b2) és Sulyok Tamás (b4) megválasztott alkotmánybírók fogadják Orbán Viktor miniszterelnök (b3) és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (j2) gratulációját az Országgyűlés plenáris ülésén 2014. szeptember 24-én. MTI Fotó: Beliczay László

Annak ellenére nevezték ki a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium tanácselnökének Varga Zs. András Kúria-elnök feleségét, hogy jóval kevesebb szavazatot kapott, mint a másik jelölt – írta kiszivárgott bírósági dokumentumokra hivatkozva a hvg.hu a The Observer nyomán.

A lap információi szerint Kovács Helga Mariann – aki július 15-ig megbízott tanácselnöke volt a Kollégiumnak – jócskán alulmaradt a bírák által tartott szavazáson, a jegyzőkönyv szerint a voksok kevesebb mint a felét kapta meg. Az információt a hvg.hu forrásai is megerősítették.

Azzal, hogy ennek ellenére július 16-tól ő töltheti be a tanácselnöki pozíciót, a bíró a Fővárosi Ítélőtáblán politikailag érzékeny ügyekkel is foglalkozhat – jegyzi meg a brit lap. Az általa vezetett bírói tanács foglalkozik például öröklési, kártérítési, személyiségi jogokhoz fűződő, sajtó-helyreigazítási, választási eljárási vagy közérdekből indított perekkel, de az eljárások elhúzódásával kapcsolatos kifogásokat és a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyeket is a fellebbviteli testület ezen kollégiuma tárgyalja.

Az ügy azért is rendkívül kínos, mert az Európai Bizottság a jogállamisági problémák miatt tartja vissza a Magyarországnak szánt helyreállítási pénzeket – a felsorolt aggályok között pedig az egyik első helyen szerepel az igazságszolgáltatás függetlensége. Az ezzel kapcsolatos aggályokat a magyar kormány folyamatosan tagadja.

2019-ben Vasvári Csaba ügye volt az, amely miatt az Európai Bíróság 2021 őszén kimondta, hogy a Kúria súlyosan megsértette az uniós jogot, és ehhez a legfőbb ügyész előterjesztése szolgáltatta az alapot. Vasvári többek között amiatt fordult a luxembourgi testülethez, hogy az kimondja, összeegyeztethető-e a bírói függetlenség követelményével, ha a bírók előmenetelére és munkakörülményeire jelentős befolyással rendelkező bírósági elnököket önkényesen nevezheti ki egy az Országgyűlés által választott és csak az Országgyűlés által számonkérhető személy. Vasvári kérdésének előzménye az volt, hogy a bírói tapasztalattal nem rendelkező korábbi alkotmánybíró Varga Zs. Andrást annak ellenére nevezték ki a Kúria élére, hogy az Országos Bírói Tanács nem támogatta a jelölését.

