Nem vészes jóslat, hanem tény: megkezdődött az Alföld elsivatagosodása

Az Alföld elsivatagosodása már nem a vészjósló jövő, a folyamat szemmel láthatóan megkezdődött, az élővilág és a táj átalakul.

Fotó: pixabay.com

Rendkívüli aszály sújtja a magyar Alföldet, hazánk keleti részére gyakorlatilag fél éve nem jutott számottevő csapadék – írja a 24.hu.

Mindez vízkorlátozásokkal, ivóvízhiánnyal és hetekig tartó, a 40 Celsius-fokot is meghaladó hőséggel karöltve már az országos médiumokban is a vezető hírek közé emelte a témát. Mindenki esőért ácsingózik, és abban reménykedünk, hogy ha végre megjön, minden visszatér a rendes kerékvágásba.

Valóban így van? A mostani nyomorúságos aszály csak egy párját ritkító extrém periódus, vagy már előzetes a jövőből?

Dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát kérdezte a 24.hu arról, hogy valóban sivataggá válik-e a magyar Nagyalföld, illetve mit tehetünk a mostanihoz hasonló szárazság elkerülése érdekében.

A tudósok évtizedek óta figyelmeztetnek, hogy kontinentális éghajlata és medence jellege miatt a Kárpát-medence, főleg az alföldi terület fokozottan ki van téve az éghajlatváltozással járó szárazodásnak. A klímamodellek természetesen sok részletben eltérő eredményeket adnak, a megbízhatóságuk is változó, de többségük szerint Alföldünkre hosszú távon elsivatagosodás vár, ha nem teszünk semmit.

És ez már nem is a jövő, az átalakulás szemmel látható jelei a gyepek borításának csökkenése, a honos zárt erdőtársulások kiszáradása és ligetesedése, a kaktuszok terjedése a Kiskunságban, kisebb víztestek eltűnése, a mediterráneumban őshonos fajok megjelenése és hogy egyre több vízfolyást sorolunk át időszakos kategóriába, és még hosszan sorolhatnánk

– mondja a 24.hu-nak Lukács Balázs András.

Az élővilág is átalakul, a mostanihoz képest szegényebbé válik (pontosabban csökken a fajgazdagság), példaként gondoljunk a kopár görög tájra – nyilván annak is megvan a maga varázsa, de mégsem szeretnénk, hogy az Alföld is olyanná váljon.

Ez az elsivatagosodás – mondjuk úgy – első fokozata, ami teljesen reális valóság, a tünetei már kézzel foghatók

– emeli ki az ökológus.

Címlapkép: pixabay.com