Az állam rövidesen bekebelezheti a kivéreztetett vízműveket

Az energiaválság miatt ellehetetlenülő vízművek feltett kézzel kerülhetnek át a Nemzeti Vízművekhez. Augusztus elején kaptak ajánlatot az önkormányzati szolgáltatók, novemberben már le is zavarnák az államosítást.

Fotó: pixabay.com

A tizenkét éve regnáló kormány már 2010-ben sem rejtette véka alá, hogy főként a külföldi tulajdonban levő közműszolgáltatók helyett szívesebben látna állami tulajdonú szolgáltatókat – írja a hvg.hu.

Az elmúlt években a közművezetékek megadóztatásával lényegében a veszteséges működés felé tolták a 2012-es árakon befagyasztott, rezsicsökkentett hatósági árakkal üzemelő vízműveket.

Arról a HVG nyár közepén írt, hogy rövidesen előrukkolhat a kormány az államosítás újabb tervével, ez a „titkos” terv vált most nyílt titokká. Augusztus elején a Technológiai és Ipari Minisztériumban összehívták a cégvezetőket, és az önkormányzati szövetségek képviselőit, itt tájékoztatták őket az energiaválságból kimenekítő lehetőségről. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke most arról írt a vasárnap polgármestereknek megküldött levelében, hogy nem maradt más választásuk, adják át a vízművagyont is a feladatokkal együtt az államnak.

Címlapkép: pixabay.com