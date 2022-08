Szakítás után megverte a párját a 35 éves férfi, majd 3800-szor felhívta telefonon

Egy 35 éves férfi megverte, majd több mint 3800 alkalommal hívta fel a vele szakító párját telefonon.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 35 éves férfi és a 45 éves asszony érzelmi kapcsolatban álltak egymással, azonban a nő tavaly júliusban szakított a férfival. Az éjszakát még egy lakásban, de külön szobában töltötték, ám a férfi felébresztette a nőt, majd úgy bántalmazta, hogy az nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A nő rendőrt akart hívni, de a férfi elvette és összetörte a telefonját, hogy ebben megakadályozza. Ezt követően július és október között több mint 3.800 alkalommal hívta fel telefonon a férfi az exét, és több mint 280 SMS-t és képüzenetet is küldött neki.

A Győri Járásbíróság a férfi ellen távoltartási végzést hozott, amit ő többször is megszegett. Felcsengetett a nő lakásába, az utcáról figyelte volt párját, és a februárig terjedő időszakban is közel 60 alkalommal kereste telefonon a bírósági végzésben foglaltak ellenére. A férfi négy és fél év börtönt is kaphat bizonyítottság esetén.