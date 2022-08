Kőkemény! Széttépte Orbán és Putyin közös fotóját a Sziget fesztiválon egy ukrán fellépő – videó

Alina Pash hétfő délutáni koncertjének nagy része kőkemény politikai kiállás volt Oroszországgal szemben.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Az előadó a Sziget utolsó napján az Európa Színpadon széttépett egy fotót, amelyen Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin fogott éppen kezet, a koncert előtt azt skandáltatta a több száz fős közönséggel, hogy „Shame on Russia!”, később pedig a lebombázott Mariupolról, összedőlt épületekről és sebesült gyerekekről jelentek meg képsorok a kivetítőn.

A koncert egy pontján ukrán fiatalok videóüzeneteit vetítették le a fesztiválozóknak.

„Táncoltam veletek a Kaiser Chiefsre, és zokogtunk Mando Diao dalaira is, akik a szíriaiaknak szentelték dalaikat. Ahelyett, hogy veled táncolnék a nagyszínpad előtt, most katonai egyenruhát keresek fiaink és lányaink számára"

- mondta egy fiatal nő a videóüzenetben.

Pash múlt kedden a Facebookon még azt írta, komolyan fontolgatta, hogy lemondja a szigetes koncertjét, de végül arra jutott, hogy eljön, hogy hallassa a hangját.

Az előadó egyébként azt írta korábban, hogy elmegy néhány orosz előadó fellépésére, és mindent meg fog tenni, hogy szégyenkezésre késztesse őket az invázió miatt.

Külön kitért a Party Arénában egymást követő két orosz DJ-duó, a Phlegmatic Dogs és a Volac koncertjére, utóbbira pedig az Instagram-sztorija alapján több más ukránnal együtt el is ment, hogy oroszokat elítélő táblákat tartsanak a magasba.

Fotó: olvasói fotó/telex.hu

A közzétett videón egy ukrán zászlós lány látszik, aki egy „Az oroszok gyilkosok, háborús bűnösök” feliratú táblát tart a magasba a közönség és a színpad felé is, és egy ponton be is mutat a két orosz DJ-nek.