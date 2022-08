Miért drágább a gáz, ha Mészáros Lőrinc érdekeltségén keresztül kapjuk? Mélyen hallgat a kormány

Hiába kérdezte az MSZP frakcióvezetője a kormányt arról, hogy miért nagyobb a földgáz számla, ha Mészáros Lőrinc érdekeltségén keresztül kapják a földgázt az emberek.

Tóth Bertalan több mint egy hónapja tette fel a kérdést a kormánynak arról, mi az oka annak, hogy a Mészáros érdekeltségébe tartozó Opus Tigáz Zrt. földgázelosztási területén élő lakossági földgázfelhasználók az 1729 köbméteres éves átlagos fogyasztásuk után akár nyolcezer forinttal is többet fizetnek a földgázért, mint az ország más területein élők – írja a 24.hu.

Az ellenzéki politikus szerint Palkovics László miniszter megbízásából Koncz Zsófiának, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkárnak kellett volna választ adnia, ám ő gondosan elkerülte az indoklást.

Tóth szerint ez két okból is elfogadhatatlan. Koncz Zsófiának ugyanis Borsodban éppen érintett a szerencsi központú választókerülete a magasabb díjszabás miatt. Ráadásul – folytatta – az államtitkár családon belül is is kérhetett volna segítséget a válaszhoz, hiszen édesanyja, Konczné Kondás Tünde tagja az Opus Tigáz Zrt. igazgatóságának.

