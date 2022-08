Lehúzták és nem kapta vissza a leadott repohár után a pénzét? Itt a megoldás! Egységes visszaváltási rendszer kidolgozását sürgetik a szakemberek

Hazánkban több mint egy évtizede vezették azt be, hogy a nagyobb fesztiválokon többször használatos műanyag poharakat adnak a vendégeknek. Ma már stadionokban, fürdőkben és kocsmákban is találkozhatunk a visszaváltható repoharakkal. Van azonban egy bökkenő. A pénzt ma már sok helyen tokenekkel váltották fel. És itt jön a vendéget érintő probléma: egyes vendéglátóhelyeken ugyanis arra hivatkozva nem adják vissza a tokent, hogy az éppen elfogyott, de ugyanakkor a pénzt sem térítették vissza a vevőnek. Erre a visszásságra és lehúzásra keresik most a megoldást a szakemberek és a civilek.

Legyen egységes repohár visszaváltási rendszer, a vendégek a leadott repoharak után kapják vissza a pénzüket

– széleskörű egyeztetést és piaci önszabályozást sürget a BKIK és a Zöld Követ Egyesület.

Fotó: Pixabay cco

A repohár visszaváltásával kapcsolatos visszásságok piaci önszabályozó megoldását, vagyis a rendszer racionális, egységes és valóban fenntartható átalakítását javasolja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a Zöld Követ Egyesület. Javaslatuk fontos része, hogy

a repoharat választó vendégek visszakapják annak ellenértékét.

Közösen hívja fel a figyelmet a BKIK és a Zöld Követ Egyesület a repohár visszaváltásának visszásságaira. A fenntarthatósági szempontok mellett fontos céljuk, hogy egyetlen vendéglátóhely se kötelezhesse a repoharat választó vendéget a pohár megvásárlására, ezért kezdeményezik pénzért való visszaváltást elősegítő egységes gyakorlat kialakítását. Véleményük szerint a repoharak begyűjtését, visszaváltását vagy az új poharak kiváltását inkább egy vendéglátóhelytől független, egységes tokenrendszerrel vagy közös applikációval kellene megoldani.

A BKIK és a Zöld Követ Egyesület ezért közös gondolkodásra hívja a szektor érintettjeit, hogy egy hatékony, fenntartható és igazságos, önszabályozáson alapuló rendszer, végül pedig ennek megfelelő szabályozás is születhessen. A budapesti kamara és a fenntartható megoldásokat támogató Zöld Követ Egyesület vállalják, hogy koordinálják az egyeztetéseket, valamint biztosítják az azokhoz szükséges infrastruktúrát is.

A repohár több mint egy évtizeddel ezelőtti bevezetése az egyik legnépszerűbb zöld újítás volt az egyszer használatos műanyagok visszaszorításának területén. A repohár, vagyis az újratölthető, visszaváltható poharak széles körben való felhasználása jelentős mértékben csökkentheti a környezetszennyezést.

Ugyanakkor a repohár visszaváltásának feltételei számos vendéglátó- és szórakozóhelyeken olyan körülményeket teremtenek, melyek már nem teljesítik a megoldás eredeti céljait. A jelenlegi token-rendszeren alapuló visszaváltás ugyanis nem ügyel arra, hogy a repoharak a vásárlás helyétől függetlenül egyéb, szintén repoharat kínáló vendéglátóhelyeken is visszaválthatóak legyenek, így a repohár sokszor a vendégeknél marad vagy a kapott tokent már nem lehet ismét pohárra váltani. Ez alkalmanként több száz forint extra kiadást is jelenthet, miközben a vendég nem szeretne a fogyasztásán felül poharat is vásárolni. A jelenlegi gyakorlat emellett az eredeti környezetvédelmi céloknak sem felel meg.

A BKIK és a Zöld Követ Egyesület kezdeményezte egyeztetésekre a [email protected] email címen lehet jelentkezni.