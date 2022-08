Ez mindent megváltoztathat az ünnepi hétvégén, brutális hidegfront érkezik felhőszakadással és jégesővel

Az Időkép Twitter-oldalán látható egy animáció, ahogy Magyarország felé halad a front.



Jelentős időjárást-változást, helyenként heves zivatarokat, felhőszakadást és jégesőt is hoz magával, ami miatt a nyugati országrészre figyelmeztetést is kiadtak.

Már az Adrián jár és délutántól az ország nyugati felére is megérkezik a jelentős időjárást-változást hozó hidegfront, mely helyenként heves zivatarokat, felhőszakadást és jégesőt is hoz. Másodfokú figyelmeztetés van érvényben a Dunántúlra. Akár piros riasztást is kiadhatnak