Megtiszteltetés.

Novák Katalin/Facebook

Novák Katalin köztársasági elnökként jó néhány gratulációt zsebelhetett be az államalapítás ünnepének alkalmából. A köszöntéseket meg is osztotta a Facebook-oldalán egy posztban, melyből kiderül, hogy többek között Joe Biden, Emmanuel Macron és Erzsébet királynő is gratulált neki.

Köszönöm az államalapításunk ünnepére az állami és egyházi vezetőktől érkezett gratulációkat!

– írja a posztban.