Zivatarokkal és felhőszakadásokkal indul a hét, az egész országra kiadták a figyelmeztető előrejelzést

A zivatarok, felhőszakadások környezetében kisméretű jég és erős széllökések is lehetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn általában erősen felhős vagy borult idő várható, a felhőzetben több felszakadozás, elvékonyodás inkább keleten, északkeleten lehet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az eső, zápor mellett szórványosan fordulhat elő zivatar, felhőszakadás az országban – alacsonyabb valószínűséggel a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain dörrenhet meg az ég. Legnagyobb számban és eséllyel az ország keleti felében (főleg a Tiszántúlon, az Alföldön, és az Északi-középhegységben) alakulhatnak ki, vagy sodródhatnak be zivatarok délkelet felől. Az intenzívebb zivatarcellákat legfőképp felhőszakadás (az ismétlődő cellaátvonulásból 25-35 milliméternél több csapadék) kísérheti, de lokálisan kisméretű jég, esetleg egy-egy erős, viharos (50-65 km/h) széllökés is előfordulhat. A Kisalföld, Alpokalja határhoz közeli részein zivatartól függetlenül is előfordulhat néhány viharos (ált. 60-65 km/h) széllökés északi, északnyugati irányból.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 18 és 25, a Dunától keletre 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat hétfőre a zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki. Felhőszakadás miatt a keleti országrészben, valamint Pest (benne Budapesttel), Bács-Kiskun, Fejér és Komárom-Esztergom megyékben van érvényben elsőfokú figyelmeztető előrejelzés.

Hétfő éjjel délkelet felől valamelyest csökken a felhőzet, így ott párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Másutt többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég. Elsősorban az északi és nyugati országrészben várható eső, zápor, néhol zivatar. A Nyugat-Dunántúlon az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron térségében meg is erősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedd hajnalban 12, 19 fok között valószínű.

Kedden a fátyolfelhőzet és a sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütés is várható. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon helyenként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 29 fok között alakul.