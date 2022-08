Még zajlik az iskolai fűtés felmérése, nincs döntés még a fatüzelésre való átállásról

A Belügyminsiztérium felmérése még zajlik arról, hogy mely iskolák lennének képesek télen adott esetben fatüzelésre átállni. Azt ugyanakkor a tárca leszögezte, hogy nincs tervben és előkészítés alatt a téli időszakban digitális, vagyis távolléti oktatásra való átállás.

A hvg360.hu előfizetés ellenében olvasható cikke szerint – amit a 24.hu szemlézett – a Belügyminisztériumban egyelőre még nem született meg a döntés az iskolákat érintően a téli hónapokban a fafűtésre való átállásról.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A hvg.hu megkeresésére (feldolgozták-e már az augusztusban a témában kiküldött leveleikre érkező válaszokat, illetve hogy milyen realitása van a fatüzelésre átállni az iskolákban) a minisztérium a következőket közölte:

"Magyarországnak is fel kell készülnie a kritikus gázválságra, ezért rendeltük el annak a felmérését, hogy egyes iskolák fűtését gázválság esetén át lehet-e állítani fatüzelésre. A felmérés még folyamatban van."

A válaszból tehát kitűnik, még folyik a beérkezett válaszok összesítése, vagyis egyelőre még nem született arról döntés, hogy mi lesz az iskolákkal télen az egyre durvábban emelkedő rezsidíjak mellett.

A lap rákérdezett arra is, hogy mi a helyzet azzal az elgondolással/szóbeszéddel, miszerint digitális oktatás elrendelésével (vagyis a diákoknak otthon kellene lenniük) enyhítenék a várhatóan magas téli iskolai rezsiszámlákat. Ezt csak a közneveléséért felelős miniszter, Pintér Sándor rendelhetné el, de a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy

„ilyen döntés nem született, annak előkészítése nincs napirenden”.

Ugyanakkor a lap szerint teljesen nem lehet ezt a megoldást sem kizárni, ugyanis a tanév rendjét leíró rendeletbe belekerült egy olyan passzus, ami megengedi ezt:

„Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el”

– olvasható a dokumentumban.

Elháríthatalan külső ok pedig sok minden lehet, például járványhelyzet, vagy éppen gázhiány is, vagy tanárhiány is akár.

"A Hvg.hu cikkének fizetős részében nyilatkozik még Szémán Róbert épületgépész, a témával foglalkozó szaklap, a VGF&HKL főszerkesztője, aki azt elemzi, milyen alternatív fűtési módokat lehet bevezetni az iskolákban, és megszólal több intézményvezető is, hogy szerintük vajon elég lenne-e 20 fok tanítási időben az iskolaépületekben"

– olvasható a 24.hu szemléjében.

Nemrég a köznevelésért felelős helyettes államtitkár kijelentése okozott nagy felhördülést, ugyanis Kisfaludy László szerint télen elég lesz az is az iskolákban, ha az épületeket 20 fokra fűtik fel, további felfűtés már nem szükséges.