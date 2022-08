A Jobbik pedig a nép pártjáról átállt a hatalom pártjára.

Jakab Péter másfél héttel ezelőtt jelentette be, hogy kilép a Jobbikból, amit Gyöngyösi Márton Jobbik-elnöknek küldött válaszában jelentette be. Azt is világossá tette, hogy mandátumát viszont megtartja. Nem sokkal később, augusztus 20-án pedig azt is bejelentette, hogy saját mozgalmat alapít – erről részletesebben itt írtunk.

Jakab Péter most az ATV Heti Naplójának adott interjút, melye az atv.hu szemléz. Ebben elmondta: az emberek nem ideológiákra kíváncsiak, hanem ki vannak éhezve arra, hogy a politika végre ne saját magával foglalkozzon, hanem velük. A politika evolúciójában benne van, hogy valami eltűnik, de az is, hogy születhet valami új.

Jakab Péter úgy látja: az ellenzék kapott egy hatalmas pofont április 3-án. Ezzel együtt szerinte az összefogás receptjét nem kell kidobni a kukába, hanem a hibákat kell kijavítani. Úgy fogalmazott: nem hibásokat, hanem hibákat keres, amiket ki kell javítani.

Az ellenzéki pártok belekényelmesedtek a parlamenti politizálásba és az utcafórumokba

– állította Jakab Péter, aki szerint az ellenzéki politikusok, őt magát is beleértve, nem alakítottak ki közvetlen kapcsolatot a választókkal. „Közösségépítésre van szükség, ezt most ők el fogják végezni.”

Jakab fideszes narratívának nevezte azt az ellene felhozott vádat, amely szerint a választási bukás, azt megelőzően pedig az ő előválasztási bukásának egyik oka a Jobbik és a DK közötti stratégiai megállapodás volt.

Akár kudarcként is megélhetné a kiszorulását a Jobbikból, de inkább lehetőséget lát benne – fogalmazott Jakab Péter, hozzátéve: a Jobbik brand inkább egy nehéz hátizsák volt a számára, mint egy benzinnel teli motor.

A Jobbikban rengeteg pénz van, de nincs hit és nincs ember, ezzel szemben amit most építenek, ott nincs pénz, de van hit és van ember

– mondta a politikus.

Arra a kérdésre, hogy miért nem adja vissza a mandátumát, Jakab Péter azt válaszolta: fideszeseknek soha. Az a párt és az a pártelnök, pártelnök, aki úgy beszél, mint egy fideszes és olyat kér, mint egy fideszes, az valószínűleg fideszes – mondta Jakab Péter.

Elnökként történt májusi újraválasztása utáni „megpuccsolása” szerinte nem az elnökségen belüli szavazati arányokon múlt, mert azokon lehetett volna változtatni, hanem azon, hogy – legalábbis ő így vélekedik – valaki az elnökségből folyamatosan belső információkat adott ki a Fidesznek.

Jakab Péter egyenesen úgy látja: Gyöngyösi Márton a Fidesz szóvivőjeként cselekedett, amikor „stratégiai csendet” kért tőle a következő évekre.

Azt is rossz néven vette, hogy Gyöngyösi Márton nyílt levelében „őrjöngő hordának” nevezte Jakab támogatóit.

Jakab Péter szerint ha egy ellenzéki párt elnöke csendre inti az egyik legkeményebb hangú ellenzéki képviselőt, akkor a fideszes jelző talán helytálló rá vonatkoztatva.

Jakab Péter úgy emlékszik, hogy az elnökség kritikáját mindig meghallgatta, azzal viszont nem tud mit kezdeni, hogy valaki az elnökségi ülésen történteket kiszivárogtatja a Fidesznek, és ezen rajta kívül senki nem háborodik fel. Ez a számára azt jelenti, hogy a Jobbik a nép pártjáról átállt a hatalom pártjára.