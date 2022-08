Az utóbbi 30 év legjelentősebb távközlési tranzakciójának, a legfeljebb a rendszerváltást követően a Matáv privatizációjával összehasonlítható mértékű akvizíciónak nevezte Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, hogy a 4iG többségi, 51 százalékos, míg az állam 49 százalékos tulajdonrészt szerez a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben.

A HVG számítása szerint az ügylet költsége sem mindennapi: a bejelentés szerint a vételár 715 milliárd forint.

A Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíteni tervezett (ez többek között azt jelenti, hogy az ügylet versenypiaci hatásait nem vizsgálhatja a GVH) felvásárlás költségének ugyan 49 százalékát állja az állam részéről vevőként fellépő befektetési cég, a Corvinus Zrt., a másik 51 százalékot a 4iG fizeti ki, a 715 milliárdos vételár és az ennek állami része, 350,35 milliárd forint egyaránt szinte felfoghatatlanul nagy összegek.

A 715 milliárdos vételár több, mint a júniusban bejelentett 700 milliárd forintos rezsivédelmi alap, amit a kormány azért különített el, hogy fedezze a rezsicsökkentést. Illetve alig kevesebb, mint az a 800 milliárd forint, amit a május végén bejelentett kormányzati “válságintézkedés”, az új és megemelt ágazati különadók, az “extraprofitadók” kivetése jelent, hiszen ezektől 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a bankszektor, az energiaszektor, a biztosítói piac, a légitársaságok, a telekomcégek, a gyógyszerforgalmazók, a kiskereskedelem és a reklámozók részéről.

Néhány dokumentumot mutatok arról, mennyire elképzelhetetlenül nagy botrány az a mai hír, amely szerint a magyar állam a 4iG Nyrt. nevű céggel együtt megveszi a Vodafone-t.

- írta bejegyzésében Hadházy Ákos.

1.) Egy, a 4iG-hez hasonló céggel egy normális államnak egyetlen dolga lenne: le kellene ültetnie az adócsalásért (és feltehetően pénzmosásért) felelős vezetőit. A dokumentumok az erről szóló NAV nyomozati anyagokból származnak. Nincs kétségünk afelől, hogy a Fidesz mindent megtesz majd azért, hogy a 4iG-t kimossa az úgynevezett Fuzik-ügyből, de attól a tény az tény: az állam egy olyan céggel vesz részt egy 715 milliárd forintos buliban, amelyikkel kapcsolatban minimum 160 milliós adócsalás (és pénzmosás) gyanúja áll fenn.

2.) A 715 milliárd forint egészen brutális ár, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a piacvezető Magyar Telekom összes részvényeinek értéke ma nagyjából 325 milliárd forint (miközben a piaci részesedésük 44 százalék a Vodafone 26 százalékával szemben). A Vodafone adózott eredménye negatív, vagyis veszteséges a cég, de az üzemi eredménye is csak 7 milliárd volt az utolsó lezárt évben (előtte is csak 17 milliárd), vagyis a befektetés soha a büdös életben nem fog megtérülni. Érthető, hogy az anyacég eladja a céget, amelyik 20 éve örök harmadik a magyar piacon, de érthetetlen, hogy a magyar állam miért veszi meg, és főleg miért ad érte ennyit. (A tranzakció méretét úgy is szemléltethetjük, hogy az államra eső 300 milliárdból minden magyar pedagógus kaphatott volna kb. 2,5 millió forintot.)

3.) Általánosságban is elmondható, hogy az, ahogyan a Fidesz besegít a 4IG-nek a DIGI, az Antenna Hungária, az MVM Net és a Vodafone megvásárlásában, az elmúlt 12 év egyik legnagyobb botránya. Pedig sok ügy versenyez a címért... Ezek mögött az ügyletek mögött nem üzleti megfontolások állnak, a 4iG egy politikailag vezérelt monopóliumot épít, nagyobbrészt állami hitelekből.