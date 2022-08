A vezetők kirúgása nem volt elég.

illusztráció, M1

Ahogyan arról mi is írtunk, az OMSZ elnökét és szakmai elnökhelyettesét is menesztették, miután a szakmai előrejelzéseik miatt, illetve a felelős operatív törzs tanácsára elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték. Ennek kapcsán az OMSZ már egy közleményt is kiadott, de jelenleg nincs előrelépés az elbocsátások ügyében.

Ugyanakkor a kormányközeli propagandamédia minden eszközzel igyekszik legitimálni a saját döntését. Például azzal, hogy az M1 adásában próbálja lejáratni a Meteorológiai Szolgálatot.

Vágó István egy Facebook-bejegyzésben mutat rá, hogy a csatorna híradójának értékelése szerint a „lekicsinyelt látványpékség” – azaz ők maguk – pontosabb és hitelesebb előrejelzéseket készítenek, mint a Meteorológiai Szolgálat.

A műsorvezető így kommentálja az esetet: