Az infláció és a rezsicsökkentés elvágása is nehéz helyzetbe hozza az ipart.

Az index.hu szemléje szerint Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke hétfőn az ATV Start című műsorában elmondta:

„Most teljesen sötét alagútba megyünk bele, és nem tudjuk kezelni azt a fajta költségnövekedést, ami van. Áremeléssel sem lehet, arról nem beszélve, hogy azt feltételezzük, hogy ősztől az inflációs hatás miatt csökkenni fog a belföldi és a külföldi kereslet is.”

Flesch Tamás szerint kétségbe vannak esve a szállodaiparban dolgozók. Arról is beszélt, hogy ha szállodákat zárnak be, akkor el kell küldeni a munkaerőt, valamint a szállodabezárás is pénzbe kerül, hiszen az épületet ugyanúgy fűteni kell.

Ezért a kormánytól azt kérik, hogy engedje el a 4%-os turisztikai hozzájárulást.

„A rezsicsökkentés bár nem vonatkozik a szállodaiparban, de nehézség számukra, hogy le kell kötni számukra a gázt és az energiát, amit akkor is ki kell fizetniük, ha esetleg bezár a szálloda, ebben is elfogadnának segítséget a kormánytól” – részletezte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Az éttermesek helyzete kicsit különbözik, de Flesch Tamás szerint szintén nagy bajban lesznek. Azt is mondta, hogy a vendéglátóhelyek tömegei fognak bezárni, nem elképzelhetetlen, hogy 30-50 százalékuk erre kényszerül az őszi hónapokban, a szállodák esetében ezt a számot 20-25 százalékra teszi.