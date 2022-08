Egy hét alatt duplájára emelkedett a kórházban ápolt covidosok száma

Ismét közölte a koronavírus-statisztikákat az erre létrehozott kormányzati portál.

Mint a 24.hu írja, eszerint az előző héten

14 742 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 036 390-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma; meghalt 108, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 191-re emelkedett; a gyógyultak száma 1 945 910, az aktív fertőzötteké 43 289; jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. hatósági házi karanténban 1811-en vannak.

a koronavírus ellen beoltottak száma 6 415 779, közülük 6 201 969-en a második, 3 893 222-en a harmadik, 331 787-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták.

Ez azt is jelenti, hogy bár valamelyest csökkent az új fertőzöttek száma és kevesebben is hunytak el a betegségben, mint egy héttel korábban, a kórházban ápolt betegek száma meredeken, a duplájára emelkedett. 9-ről 27-re nőtt a lélegeztetőgépen lévők száma is.

