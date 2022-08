Saját előrejelzését megvágva kezdte el támadni a meteorológiai szolgálatot a közmédia

Érdekes olvasói levelet kapott a Telex, szerzői állításuk szerint „nevüket – érthető okból – nem vállaló, diplomás meteorológusok”.

Videólinkeket szedtek össze a közmédia tévéhíradójának néhány adásáról, állításuk szerint a kormányközeli média „pusztán a politikai kommunikáció egyik eszközeként” kezdte lejáratni a meteorológus szakmát. A híradókat megnézve nehéz ezzel vitatkozni.

Szombat délelőtt az M1 híradójában még arról volt szó, hogy az operatív törzs – mint az adásban elhangzik, az OMSZ-szel együttműködve – jó döntést hozott, amikor lefújt néhány programot, mindenekelőtt a szombat délelőtti légi parádét. Ekkor még arról van szó, hogy mérlegelik a helyzetet, mennyiben befolyásolhatja az időjárás az esti tűzijáték megtartását.

Aztán a déli híradóban az M1 meteorológusa az OMSZ előrejelzéssel teljesen összhangban azt jósolja, délután heves zivatarok, felhőszakadások várhatók a fővárosban (8:40-től itt megnézhető)

„Egy picit most csalóka az időjárás, hiszen sokfelé úgy tűnik, hogy teljesen megnyugszik és megszűnnek a záporok is, illetve eláll az eső. […] A következő órákban már nem csak ez a hidegfront alakítja az időjárásunkat, hanem közbeszól egy hidegörvény is, ami dél felől ér el bennünket. Így a déli területek felől egyre inkább arra lehet számítani, hogy újabb adag csapadék érkezik hozzánk.”