Kirúgott meteorológusok: Hadházy Ákos esernyőt vitt Palkovicsnak

Mindenkit arra buzdít, hogy vigyen egy esernyőt a miniszternek.

Én is vittem egy esernyőt Palkovics miniszternek. Egy Facebook bejegyzés szerzőjével egyetértve mindenkit arra buzdítok, hogy ők is vigyenek

- írta a Facebookon Hadházy Ákos szerdán.

Majd így folytatta: a Fő utca 44-50-ben leadhatják a portán, vagy ha ott nem veszik át, letehetik a ház elé.

Ha már ez a politikai prostituált tudós miniszter annyira nem bízik a meteorológiai szolgálatban, akkor szegénynek legyen esernyője…

Mint a független parlamenti képviselő írja, nem Palkovics frizurájáért aggódik, hanem az OMSZ vezetőinek politikai okból történő eltávolítása miatt tiltakozik.

Fontos, hogy minél többen fejezzük ki a szolidaritásunkat is a kirúgott vezetőkkel. Ebből a szempontból nagyon pozitív fejlemény az OMSZ nem elbocsátott alsóbb vezetőinek tiltakozó közleménye. Nagyon sok múlik azon, hogy ők mennyire lesznek erősek és ki tudják-e kényszeríteni a vezetőik rehabilitálását. Ez az egész ország szempontjából jelentőséggel bír

- jelentette ki

Az ügy azért is különösen fontos, mert aki a kirúgásra utasítást adott, annak egészen konkrétan elment a józan esze (megőrült). A legjobb eset az lenne, ha ez a személy Palkovics lenne, de valószínűbb, hogy ezt a döntést “felsőbb szinten” hozták meg. Akkor pedig nagyon-nagyon nagy baj van.

Sajnos fennáll persze a veszélye, hogy ez az ügy elvonja a figyelmet más gazemberségekről, például a Vodafone megvásárlásáról, vagy arról, hogy mekkorát hazudott a Fidesz, amikor azt mondta, nem lesznek brutális energiaár-emelések.

Mégsem tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk ezzel az üggyel akkor sem, ha egyes ellenzéki megmondó emberek szerint “szimbolikus” ügyekről nem szabad beszélni. Persze nincsen igazuk, mert ha ezeket a diktatúra irányába tartó lépéseket nem tudjuk visszafordítani, akkor egyszer majd azt vesszük észre, hogy mi is ott tartunk, mint az oroszok, vagy a törökök, ahol újságírókat, politikusokat, bírókat börtönöznek be, vagy gyilkolnak meg. Természetesen MÉG nem tartunk OTT, de pár napja még senki nem gondolta volna, hogy MÁR ITT tartunk. Hozzanak Önök is esernyőt ennek a szegény miniszternek.