Rekordérdeklődés a budapesti kamara KATA konferenciáján – videó

Magas részvétellel, 1580 bejelentkezővel zajlott a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara (BKIK) és a PP Konferenciaközpont Váltsunk vagy maradjunk? című kata témában rendezett videókonferenciája augusztus 18-án. Az előadásokat a BKIK weboldalán díjmentesen nézhetik vissza az érdeklődő vállalkozók.

Az új kata-szabályozás drasztikus változásokat hoz a mintegy 450 000 érintett vállalkozás életében, jelentős részük ki is szorul az egyszerűsített adózási formából. Az adónemet elhagyóknak szeptember 1-jétől kell új adózásra átállniuk, aminek intézésére csak augusztus közepétől nyílik lehetőségük. A BKIK és a PP Konferenciaközpont interaktív online rendezvényének célja az volt, hogy az új kata-szabályokkal és az átállással kapcsolatban széleskörű információt nyújtson a cégeknek, akár egyedi problémákat is érintve. Az előadók több mint 300 résztvevői kérdésre válaszoltak, melyeket a szakmai előadások közben küldtek be.

A NAV-adminisztrációval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a biztosítottág és a folyamatban lévő céges ügyek kérdéseit, valamint a katában maradókra és az azt elhagyókra háruló feladatokat dr. Kecsmárik Viktor a NAV osztályvezetője mutatta be. A kata alternatíváinak és az átalányadó kérdéseinek adózási szempontjait és az adónemek pénzügyi és adminisztrációs összehasonlítását Papp Tibor adószakértőtől, az Írisz Office Zrt. vezérigazgatójától hallhatták az érdeklődők. Végül Fülöp Olga, a MINKE (Minősített Könyvelők Egyesülete) felügyelőbizottsági tagja számolt be egyebek mellett arról, milyen könyvelési feltételei és költségvonzatai vannak az átállásnak, hogyan lehet szerződni katás vállalkozóval és hogyan kell átállítani a számlázást.

A BKIK felhívja a résztvevők és az érdeklődők figyelmét, hogy az előadások elhangzása óta megváltozott egy határidő, amely már a NAV honlapján is fenn van: eszerint azok a katások, akik jogosultak lennének továbbra is a katára, de mégis átalányadózásra térnek át, az áttérés bejelentésének határidejét kitolták augusztus 31-ről október 31-re. Azok az információk, amelyek ezzel kapcsolatban az előadásokban és a kérdésekre adott válaszokban elhangzottak, ennek értelmében érvényüket vesztették.

A BKIK a mostani konferencia és a honlapján közzétett információs csomagok mellett szakmai javaslatokat is megfogalmaz majd a jogalkotó számára. Célja az új kata egyes részszabályainak ésszerűsítése, a TB-kockázatok csökkentése, valamint az adónemből kiesők számára egy társadalmi egyeztetésen alapuló, egyszerűsített adózási alternatíva kidolgozása, amivel kapcsolatban a kamara már vállalkozói kutatást is végzett.

A BKIK szakértői továbbra is azon dolgoznak, hogy a vállalkozóktól és más érdekvédelmi szervezetektől begyűjtött információk alapján olyan javaslatokat dolgozzanak ki a jogalkotók számára, amelyekkel a jogszabályváltozás szélesebb vállalkozói rétegek számára is elfogadható kereteket biztosít. A BKIK kész arra, hogy amennyiben további jelentős változások történnek a témában, szükség és igény esetén hasonló fórumot biztosítson az információ megosztásra.

A konferencia videóra felvett előadásait mától díjmentesen visszanézhetik az érdeklődő vállalkozások a BKIK weboldalán.

A konferencia előadásairól készült filmekben az alábbi információkat találják meg az érdeklődők:

Papp Tibor adószakértő, vezérigazgató, Írisz Office Zrt.

- KATA helyett. Választási lehetőségek adózási szempontból.

- Az átalányadó főállásúaknál, mellékállásúaknál és nyugdíjasoknál. Melyiket válasszuk és mire érdemes figyelni?

- KIVA vagy TAO, vagy/és költségszámlák gyűjtése. Adónemek pénzügyi és adminisztrációs összehasonlítása.

- Az előadás itt nézhető vissza: https://www.youtube.com/watch?v=z6EY1_Pv6_g

Fülöp Olga, a MINKE (Minősített Könyvelők Egyesülete) felügyelőbizottsági tagja

- Plusz adminisztráció az átállással kapcsolatban. Könyvelő igénybevétele nélkül nem megy?

- Számoljunk a járulékos költségekkel is!

- Hogyan alakulnak a kapcsoltságok az átalányadózásnál?

- Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei és ésszerű használata.

- A lakosság felé szolgáltató katás egyéni vállalkozóval az átalányadózó egyéni vállalkozó sem szerződhet?

- Számlázás átállítása egyik napról a másikra. Mire kell figyelni? Kell-e céges bankszámla az átalányadózáshoz? Mit kell tenni az iparűzési adóval az átálláskor?

- Az előadás itt nézhető vissza: https://www.youtube.com/watch?v=CPEPxx_XHpQ