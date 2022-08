Manapság ritka az, hogy az államközeli médiumok bármiben is kritizálják a kormányt, ám most ez is megtörtént.

„Őszintén fájlalom, de azt kell mondjam, hogy szerintem ez egy elhamarkodott döntés volt.”

- kommentálta Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője azt a hírt, hogy Palkovics László technológiai és ipari miniszter kirúgta az Országos Meteorológiai Szolgálat két vezető munkatársát is.

Bencsik pedig nem állt meg itt: szerinte

„komikus, hogy megvolt a kivégzés, és most lefolytatják a vizsgálatot”

– mondta ezt arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia csak azt követően tudja vizsgálni az OMSZ előrejelzéseit, hogy a szervezet két vezetőjét már elbocsátották.

Bencsik szerint

„mindenki tévedhet, a miniszter ideges volt, idegességében leváltott mindenkit. (…) Ne legyen rá büszke, de van ilyen. (…) De hogy utólag megpróbálunk vizsgálatokat legyártani… ki kellene már jönni ebből a vacakságból”.

Szerencsére vannak olyan igaz jobboldaliak is a stúdióban, akik kirohanása után gyorsan emlékeztették Bencsiket, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, csak az utolsó csepp volt a pohárban a meteorológusok kirúgásánál, hogy nem tudták pontosan megmondani, milyen idő lesz augusztus huszadikán. Bencsik persze erre is kontrázott, hogy jó lett volna, ha kiderül, milyen cseppek is voltak ezek, valamint megjegyezte, hogy ha Orbán Viktor nem nyaralna éppen, akkor nem történhetett volna ilyen.

A szokatlan szócsata a hvg.hu cikkében szereplő videóban nézhető meg.