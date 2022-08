Akkora válságra készülnek a boltosok, hogy azt az eddigieknél is jobban megérezzük majd a mindennapi vásárlásaink során

A jelenlegi súlyos energiaválság közepette az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalkozásai – valamennyi szakmacsoport, így az élelmiszer, drogéria, különféle iparcikk, például ruházat, játék, bútor, műszaki, barkács cikk forgalmazók – megvizsgálták, hogyan tudnak az eddigieknél is költséghatékonyabban működni, hiszen a drasztikus mértékben megnövekedett energiaárak a jövőben várhatóan még tovább emelkednek – szemlézi a 24.hu.

Fotó: 123RF.com

A javaslatok egy része a meglévő eszközök, például a világítás takarékosabb használatára irányul, míg más része kisebb-nagyobb átalakításokat igényel. A kereskedők, szolgáltatók pénzügyi lehetőségei ugyan szűkösek, ennek ellenére célszerű megfontolni az energiatakarékosságot szolgáló fejlesztéseket is. Bár a következő hónapok a kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások számára további kihívásokat is jelentenek majd – sokak számára a talpon maradás a tét –, az energiatakarékos lehetőségek alkalmazása jelentős mértékben is enyhítheti terheiket, akár egy megoldás megvalósításával is. Az üzletek adottságai az energiatakarékosság tekintetében is eltérőek, ezért a megoldások, fejlesztések, beruházások is különbözőek lehetnek – írja közleményében a szövetség.

Az OKSZ tagvállalkozásai eddigi lépései, tervei két csoportra osztotta, az azonnal végrehajtható, illetve a hosszútávú intézkedések között olyanok vannak, mint a világítás lekapcsolása a dolgozók távozását követően, úgy általánosságban a világítás mennyiségének felülvizsgálata, kiemeltképp a raktárakban és a vásárláshoz nem közvetlenül hozzátartozó helyiségekben, területeken.

Nem nagy baj továbbá, ha felülvizsgálják a légkondis és a fűtés túlzott használatát, kiegészítő helységek hűtését/fűtését.

Hosszútávon pedig értelemszerűen az infrastruktúra korszerűsítésében látják a megoldást, ugyismind a LED lámpák használatában, napelemek, elektromos töltőállomások telepítésében.

