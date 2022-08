Zivatarokkal indul a hét

Hétfőn a csapadék mellett még akár 32 fok is lehet az ország egyes területein.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn általában többórás napsütésben lesz részünk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de az összeálló gomolyfelhők miatt erősebben felhős területek és időszakok is lesznek.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Délnyugaton, délen és a tiszántúli területeken még a reggeli, délelőtti órákban is előfordulhatnak zivatarok. Napközben ismét labilizálódik a légkör és eleinte az északi, északkeleti megyékben, majd az Alföldön és néhol a Dél-Dunántúlon is kialakulhatnak szórványosan zivatarok. Az Észak-Dunántúlon kisebb eséllyel fordulhatnak elő zivatarok az ország többi részéhez képest. Az egyes cellákat intenzív csapadék (10-20 milliméternél nagyobb, az Északi-középhegységben akár 20-30 milliméternél nagyobb), erős széllökés (körülbelül 45-55 km/h) és jégeső (körülbelül 1-2 cm) kísérheti.

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Gy-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyék kivételével az ország összes megyéjére. Zivatarok miatt elsőfokú riasztás is érvényben van Baranya megye teljes területén, Somogy délkeleti járásaiban, Bács-Kiskun délnyugati csücskében, valamint Hajdú-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg szinte teljes területén.

Az északnyugati szél a Dunántúlon nagy területen megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Hétfő éjjel a nappal képződött gomolyfelhők nagy része összeesik, illetve szétterül, továbbá fátyolfelhők is maradnak felettünk. A záporok, zivatarok zöme az éjféli órákig lecseng, de ezt követően kedd hajnalban is lehetnek helyenként – nagyobb eséllyel a déli megyékben – ilyen csapadékgócok. Hajnalban a szélcsendes helyeken foltokban pára, köd képződhet. A légmozgás az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, de az északkeleti megyékben megélénkül az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között várható, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

Kedden alapvetően sok napsütés várható, a Dunántúlon kevesebb, a Dunától keletre több gomoly- és fátyolfelhővel. Helyenként, főleg a déli és keleti megyékben valószínű zápor, zivatar. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25, 30 fok között alakul.