Kocsis Mátét „Sajnálkozás kifejezésére” kötelezte a bíróság – bocsánatot kellett kérnie Jakab Pétertől

„Sajnálkozás kifejezésére” kötelezte a bíróság Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, aki a Fővárosi Törvényszék verdiktje szerint megsértette Jakab Péternek, a Jobbik korábbi elnökének „jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát”.

Fotó: Facebook

Kocsis most a saját Facebook-oldalán elevenítette fel az esetet: „Bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor tavaly nyáron Jakab Péter balhézott egy földmunkagépen dolgozó emberrel, mert szerinte az a »melós« a munkavégzésével akadályozta őt egy sajtótájékoztató megtartásában. Peti úr ordítozott vele és vélt »fizikai fölényének« is igyekezett hangsúlyt adni, amikor egyfajta mérges pulyka pózban közelített a munkagép felé, majd rendőrségi feljelentéssel is fenyegetőzött.”

Álljon itt szó szerint Kocsis Máté bocsánatkérése:

Alulírott dr. Kocsis Máté, a Fővárosi Törvényszék 27.P.22.397/2021/5. számú bírósági meghagyásban foglaltakra figyelemmel, a bírósági meghagyásban megállapított jogsértés okán, amely szerint: »alperes megsértette a felperes jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2021. augusztus 28. napján 9 óra 58 perckor közzétett Facebook-bejegyzésében valótlanul állította felperesről, hogy veréssel fenyegetett meg egy munkagépen dolgozó melóst«, sajnálkozásom fejezem ki.

Címlapkép: Facebook