Elkobozták az ukrán zászlót a vendégszurkolóktól a szombathelyi magyar-litván kosármeccsen

Kisebb incidens történt az augusztus 24-én rendezett Magyarország-Litvánia (78-88) kosármeccsen az Aréna Savaria sport- és rendezvénycsarnokban, Szombathelyen.



Fotó: Twitter

Az rtl.hu az Ukrinform alapján azt írja, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) litván diplomatái és szurkolótársaik ki akartak tenni egy ukrán zászlót a Litvánia elleni kosárlabda-vb-selejtezőn Szombathelyen, de az Aréna Savaria biztonsági őrei nem hagyták.

Mivel pont aznap ünnepelték Ukrajna függetlenségét, az egyik szurkoló kihajtogatott egy kék-sárga lobogót a lelátón, egy biztonsági ember odament hozzá, és rászólt, hogy rakja el, mert csak magyar vagy litván zászlókkal szabad szurkolni.

A férfi a zászlót letette maga mellé, de pár perc múlva már három szekus tért vissza hozzá, és elkobozták az ukrán nemzeti jelképet. A zászlót a meccs végén visszaadták.

Az EBESZ diplomatái Twitteren emlékeztek meg az incidensről:

And this special day ended in Szombathely, Hungary, where national team played ag .

Security officers of the Savari Arena insisted we do not use flag (?!!!!), but fans would not be fans not to congratulate Ukraine with its Independence Day!

Слава Украïнi! pic.twitter.com/qf6nEn8AMK