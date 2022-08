Népszava: nemcsak ingyen vinné a kormány a víziközműveket, de még az átadási kiadásokat is az önkormányzatokkal fizettetné meg

Költséghatékony államosítás.

A Népszava cikke szerint támogatás helyett a Fidesz-kormány azt tudta felajánlani az önkormányzatoknak, hogy ingyen átveszi tőlük a víziközmű-vagyonukat, mivel a cégek az energiaválság miatt csődközelbe kerültek. Ám a lap szerint nemcsak ingyen vinné a kormány a cégeket az önkormányzatoktól, de velük, az önkormányzati társulásokkal fizettetné meg az átállási procedúrát.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap ezt egy birtokába került dokumentumra hivatkozva írja, amelyben az szerepel, hogy az önkormányzati társulások által finanszírozott Magyar Vízkiközmű Szövetség (MaVíz) "költségvetéséből finanszírozva" állnának fel azon munkacsoportok, melyek a váltással járó adminisztratív és egyéb feladatokat végeznék.

Az önkormányzatoknak szeptember 20-ig kell dönteniük, hogy odaadják-e ingyen az államnak a víziközmű-cégeiket és a velük járó vagyont, a teljes vagyonátadást november elsejére be kell fejezni. A program lebonyolítását a Nemzeti Vízművek (NV) Zrt-re bízták, viszont Volencsik Zsolt vezérigazgató a MaVíz segítségét kérte, mert

„az NV személyi kapacitása jelenleg nem elegendő a várható feladatok ellátására”

– ez abban a dokumentumban olvasható, melyet a Népszava megszerzett.

A cikk szerint jelenleg MaVíz a magyarországi víziközmű-szolgáltatás több mint 95 százalékát lefedő 38 szolgáltatót és száznál több vízipari céget tömörít, a szolgáltatók önkormányzati tulajdonban vannak (adott esetben egy szolgáltató mögött 20-40 település állhat).

"A Nemzeti Vízművek (NV) Zrt. szakmai javaslata szerint víziközmű-rendszer átalakításának folyamatát első körben operatív, adminisztratív munkacsoportok készítenék elő, amelyeket később a stratégiai munkacsoportok váltanák fel. A 3 fős munkacsoportok feladata lenne az önkormányzatokkal és a szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a tranzakciós szerződések mellékleteinek összeállítása, a szerződések adatainak, a képviselő-testületi határozatban leírtak ellenőrzése, a szerződések előkészítése, a postázás és az irattárazás. A 13 munkacsoport tagjaival 4 hónapra szóló megbízási szerződést kötnének a „a MaVíz költségvetéséből finanszírozva”

– idézi a lap a MaVíz augusztus 18-ai elnökségi üléséről készült összefoglalót. A tartalékforrások feloldásához és a költségvetés módosításához a MaVíz elnökségének közgyűlést kell összehívnia.

A lap szerint az ülésen az is elhangzott, hogy a szolgáltató cégek vezetőinek feladata és felelőssége lesz az, hogy a tulajdonosokat minden részletre kiterjedően tájékoztassák a közfeladat ellátást érintő veszélyről és a működési nehézségekről, de arra is nekik kell figyelmeztetni a tulajdonosokat, hogy már idén be kell szerezni a jövő évi villamosenergiát. És arról is meg kell kérdezni a tulajdonosokat, hogy be tudják-e fizetni a hiányzó forrásokat, ellenkező esetben ugyanis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MKH) visszavonhatja a cég szolgáltatási engedélyét.

A lap szerint az állam csak "tiszta" cégeket vesz át, vagyis ha van tartozás, akkor azt előbb az önkormányzatoknak ki kell egyenlíteni, csak utána adhatják át azokat az államnak.

Schmidt Jenő, Tab polgármestere és a Települési Önkormányzatok Szövetségének (TÖSZ) elnöke szerint egy biztosan nem történhet meg, hogy az önkormányzatok anélkül adnák át a vagyont, hogy az ellátási kötelezettséget ne venné át tőlük az állam. Schmidt szerint a november elsejei időpont tarthatatlan, de nemcsak az önkormányzatok, hanem az állam oldaláról is, ahol nincs elegendő apparátus az átállás kezelésére. A TÖSZ elnöke úgy becsülte, hogy a meglévő 38 víziközmű-szolgáltatóból 20-25 kerülhet át az államhoz.

"A végleges szolgáltatói struktúra kialakítását 2023 végéig szeretné lebonyolítani a Nemzeti Vízművek, miután a közfeladat ellátása állami feladattá válik a teljes körű ellátási felelősség, illetve a víziközmű vagyon állami átvétele után"

– olvasható a Népszava birtokába került dokumentumban. A lap szerint az NV jelenleg egy miniszteri biztos kinevezésére vár, aki kezelné a felmerülő politikai kérdéséeket.

"A szerkezetátalakítást egyébként szintén a MaVíz tagszervezeteiből verbuvált szakemberekből felállított munkacsoportokra bíznák. Ezek működését részben szintén a MaVíz költségvetéséből finanszíroznák, de felmerül a vízipar szerepe is. Az új struktúrában való „organizált működés” 2024-től indulhat el többek között egységes ügyfélkapcsolati platformok, vállalatirányítási rendszerek és beszerzések, optimalizált működési költségek és digitalizált vízművek és célzott pályázati kiírások mentén"

– áll a cikkben.