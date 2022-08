Hadházy kiakadt: "A meteorológusokat kirúgó Palkovics minisztériuma óránként bruttó 50 ezer forintot fizet a Századvég tanácsaiért

A Palkovics László által vezetett minisztérium és a Századvég közötti szerződésekről írt Facebook-oldalán kedden Hadházy Ákos.

A politikus bejegyzése szerint:

Hozzátette:

Ami ennél is ijesztőbb, az az elképesztően sok (HAVI minimum 16 darab) közvélemény-kutatás, amit ráadásul iszonyúan drágán (iparági szakértők szerint 50-100 százalékos túlárazással) számított meg a Századvég.

Ennek nem is a gazdasági vonzata legijesztőbb, hanem az, hogy a Fidesz az adófizetők pénzén folyamatosan teszteli a választókat. Ezzel egyrészt a propagandagépezetnek ad muníciót, másrészt – ez a kormányzás minőségéből is látszik – nem azokat a döntéseket hozza meg amelyek szüksé gesek, hanem amit a közvélemény-kutatások alapján népszerűnek lát.

Többszöri nekifutásra végül betekinthettem a szerződésekbe és még én is meglepődtem – azon is, hogy egyáltalán beengedtek a minisztériumba. Vicces módon az első alkalommal a legfontosabb két dokumentumot kivették a többi közül, pedig utólag kiderült, hogy az egyik meg is található a nyilvános adatbázisban…Erről is és a részletekről is beszéltem a mai Korrupcióinfón.