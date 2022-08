Nem engedett a kormány, tanársztrájkkal és polgári engedetlenséggel indulhat a tanév

Egyelőre zátonyra futott a pedagógus-szakszervezetek és a kormány közötti sztrájktárgyalás, így folytatódik a tanársztrájk szeptember elejétől, többen pedig már most jelezték a pedagógusok közül, hogy polgári engedetlenséget kezdenek.

A hvg.hu cikke szerint nem sikerült megegyeznie a kormánynak és a tanári szakszervezeteknek a legutóbbi sztrájktárgyaláson sem, erről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Facebook-oldalán jelent meg egy videó.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

"Maruzsa Zoltán beszámolt arról, hogy jelen pillanatban nincs kormányzati döntés arra vonatkozóan, hogy saját forrásból, tehát a központi költségvetésből átcsoportosítsanak a közoktatásban béremelésre, kifizessék az eddig ki nem fizetett túlmunkákat, csökkentsék a munkaterhet. Tehát egyetlenegy sztrájkkövetelésünkre nem mondták azt, hogy bármiféle megállapodásra készen volnának"

– hangzik el a PDSZ kedd esti videójában, amit közvetlenül a Maruzsa Zoltánnal folytatott, a tanévkezdés előtti utolsó sztrájtárgyalási egyeztetés után vettek fel.

A PDSZ, a PSZ, a Tanítanék mozgalom és más érdekvédelmi szervezetek a tanárok sztrájkjogának visszaállítását, a fizetések megemelését és a munkaterhek csökkentését követelik, de – ahogy Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja a Telexnek megfogalmazta – "a probléma az, hogy a kormányzatban szándék sincs a béremelésre. Emiatt már több iskolában szeptember 1-től kezdődik a sztrájk, de lesz, aki most is a polgári engedetlenséget választja."

A PDSZ videójában Nagy Erzsébet elmondta, azért hagyták tavasszal abba a sztrájkfolyamatot, mert jött az országgyűlési választás, de "most ezt a sztrájkot folytatjuk. Meghirdettük, hogy elsejétől újból szervezzék meg a munkabeszüntetéseket". Az is kiderül a videóban, hogy sok tanár jelezte, nem kíván részt venni abban a munkabeszüntetésben, amelyet a kormány csak olyan szigorú feltételek mellett engedélyez, hogy azok lényegében ellehetetlenítik a teljes sztrájkfolyamatot.

A kormány még év elején módosította a tanárok sztrájkjogát, a törvénymódosítás kimondta például, hogy a sztrájk alatt is meg kell oldaniuk a pedagógusoknak a gyerekek felügyeletét reggel 7 és este 17 órák között. Az étkeztetést is a megszokott helyen, módon és időben kell lebonyolítani; az érettségiző osztályoknak a kötelező érettségi tárgyakból minden órát meg kell tartani munkabeszüntetés idején is, mindenki másnak minden tárgyból az órák felét. Az SNI-s (sajátos nevelési igényű), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeknek is valamennyi foglalkozást, fejlesztést, felzárkóztatást meg kell tartani.

Azok a tanárok, akik az ilyen módon keretek közé szorított sztrájkot visszautasítják, azok a PDSZ szerint polgári engedetlenséget szerveznek.

A Telex cikke szerint a Tanítanék mozgalom már korábban jelezte, hogy amennyiben szeptember 2-ig nem kapnak érdemi ajánlatot a kormánytól, úgy a tanév második hetétől újra polgári engedetlenségi akciók jöhetnek az iskolákban. A Diákok a Tanárokért csoport pedig péntekre tanévnyitó tüntetést szervez a tanárok melletti kiállás érdekében a fővárosi Bazilika elé.

"A PDSZ megkérdezte Maruzsa Zoltántól, hogy igaz-e az a belügyminiszteri kijelentés, amelyre egy tankerületi vezető hivatkozott, miszerint a polgári engedetlenség következményeként akár az intézményeket átszerveznék évközben, bezárnák azokat, vagy a polgári engedetlenségben részt vevő kollégákat elküldenék. A szakszervezetnek Maruzsa azt válaszolta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter ilyen jellegű utasítást és véleményt nem közölt"

– olvasható a hvg.hu cikkében.