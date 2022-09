Tíz évig rabszolgasorban tartottak egy 29 éves férfit egy nagykőrösi családnál

A most 29 éves férfit folyamatosan bántalmazták.

Az elmúlt tíz évben gyakorlatilag rabszolgaként tartották azt a most 29 éves férfit, aki tíz évvel ezelőtt egy nagykőrösi családnál vállalt munkát. A police.hu hvg.hu által idézett beszámolója szerint eleinte nem volt gond: szabadon jöhetett, mehetett, ám egy idő után mozgását korlátozták. Nem zárták be, nem tartották fogva, bár nem is kellett, hisz a férfi rettegett tőlük, miután rendszeresen megverték, éheztették, dolgoztatták. Bármennyire is szeretett volna kiszabadulni nyomorából, a 42 éves R. Ferenc fizikailag és lelkileg is megnyomorította. Naponta tíz órán keresztül végeztetett vele fizikai munkát, majd hazatérve házimunkát, fizetséget pedig nem kapott, enni is csak egy tányérral, esténként. Tisztálkodni sem lehetett, volt, hogy slaggal locsolva fürdették. A férfi testét rengeteg sérülés borította a verések miatt, amit korántsem csak ököllel kapott: verték slaggal, fadarabbal és léccel is.

A férfi többször is megpróbált megszökni, azonban mindannyiszor megtalálták és megtorolták a szökést, az áldozat megfogalmazása szerint „nagy verést kaptam”.

Végül azonban sikerült valahogy meglépnie: öccse vette magához, aki 19 nappal később feljelentést tett, miután testvére elmesélte neki, hogy mi történt vele valójában. A fiatalabb férfi azért tett feljelentést, mert hallotta, hogy a bátyját addig fogva tartó R. Ferenc nagyon keresi a férfit.

A rendőrök végül augusztus 30-án, Nagykőrösön fogták el R.-t, aki kihallgatásán mindent tagadott. Azt állította, soha senkit sem kényszerített munkára, a neki dolgozóknak megfelelő lakhatási körülményeket biztosított, napi háromszor adott enni és egy ujjal sem nyúlt senkihez.

Az igazságügyi pszichológus szerint azonban az áldozat beszámolója logikus és élményszerű is.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberkereskedelem és kényszermunka megalapozott gyanújával nyomoz, R. Ferencet letartóztatták.

