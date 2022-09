Rezsistopfórumokkal kezd országjárásba az MSZP

Az MSZP-nek konkrét javaslatai vannak a megélhetési katasztrófa elkerülésére – közölte az MSZP társelnöke szombaton.

Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón elmondta, a következő hetekben javaslataikat országszerte rezsistopfórumokon fogják bemutatni.

Az első és legfontosabb, hogy

"a kormány fejezze be a nyerészkedést a magyar családokon!" A hazai áramtermelésre nem hat az infláció és a háború. A paksi atomerőmű kilowattonként 12 forintért termeli az áramot. A paksi áramot adják annyiért az embereknek, amennyibe kerül!

- mondta a társelnök.

A lakossági gázt se kéne hétszeres áron adni, ha Orbán Viktor és Szijjártó Péter igazat mondott volna a Gazprommal kötött hosszú távú gázszerződésről. Azt mondták, hogy ez a szerződés garantálja az olcsó gázt Magyarországon. Ha igazat mondtak volna, 4,5 milliárd köbméter olcsó gáz érkezne, ami bőven fedezné a 3,5 millió köbméteres lakossági igényt – mondta Tóth Bertalan.

Az MSZP úgynevezett rezsistop keretében alapszolgáltatás bevezetését kezdeményezi, ami mindenkinek biztosíthatná a létfenntartáshoz szükséges gázhoz és áramhoz a hozzáférést. A villamos energia, vezetékes gáz, tűzifa, brikett, koksz és PB-gáz áfáját csökkentsék a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra. A szocialista kormány idején ennyi volt a távhő áfája.

"Ha nekünk sikerült, a Fidesznek is sikerülhet"

- jegyezte meg a szocialista politikus.

Azért van ekkora baj, mert a kormány 12 éve semmibe veszi az energiahatékonyságot. Az MSZP ezért országos épületszigetelési programot javasol elsősorban a Kádár-kockák, a társasházak, a panelek esetében, hogy önerő nélkül is csökkenthessék az energiaköltségeket. Pénz van, hiszen a Vodafone megvételéből 100 ezer lakás kaphatna 3,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást az energiahatékonyság javítására – tette hozzá Tóth Bertalan.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a sajtótájékoztatón kijelentette: a Fidesz a megszorítások útjára lépett, de most sem mond igazat. A válságot nem csak a szankciók és a háború okozza, a magyar gazdaság már korábban is bajban volt, a forintot tudatosan gyengítették és az infláció is egekbe szökött már a háború előtt.

"A szociális válság oka a kormány elhibázott, rossz gazdaságpolitikája"

- mondta az ellenzéki politikus.

Az MSZP szerint válságban nem a bajt kell fokozni, hanem segíteni kell az embereknek. A szociális biztonsághoz azonban bevételek kellenek, ezek előteremtése a párt társelnöke szerint úgy lehetséges, ha Orbán nem veszekszik indokolatlanul az EU-val, ahonnan nagyon sok pénz érkezhetne például a nyílászárók cseréjére, a fűtés korszerűsítésre, a vállalkozók támogatására. Sürgette Magyarország csatlakozását a globális minimumadóhoz, ami 15 százalék, miközben Magyarországon a tőkejövedelmek 9 százalékkal adóznak, s emiatt nagyon sok pénztől esik el a költségvetés. A különadókat ki kellene terjeszteni az oligarchákra. Ezek az intézkedések teremtenének mozgásteret a magyar családok megsegítéséhez, a szociális és energiabiztonság megteremtéséhez – vélekedett Kunhalmi Ágnes.

Hiller István, az MSZP választmányának elnöke szerint gazdasági és pénzügyi válság van, "elszegényedés fenyeget".

Az MSZP azonban készen áll arra, hogy megvédje a munkavállalókat, diákokat, nyugdíjasokat. Az MSZP az egész ország érdekét képviseli, van programja, "igazi baloldali ajánlata"

- mondta.

Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese kijelentette: Orbán Viktor és kormánya végighazudta az elmúlt éveket. Áprilisban a kormány tagjai még erős gazdaságról beszéltek, Orbán Viktor pedig júniusban azt mondta: mindenképpen megvédik a rezsicsökkkentést. Augusztustól azonban brutálisan megemelték a gáz és az áram árát, s miközben azt is ígérték: nem lesz adóemelés, eltörölték a katát – tette hozzá. "Becsapták, átverték a magyar emberek. A Fidesz hazugságokkal nyert választást, s most hazugságokkal akarja kisemmizni a magyar családokat, megtartani hatalmát" – mondta Komjáthi Imre.