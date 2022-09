Politológus: Orbán jelenléte maga volt a merénylet Gorbacsov öröksége ellen

Orbán Viktor Moszkvában részt vett Mihail Gorbacsov temetésén. Rajta kívül nyugati vezető nem volt jelen, legfeljebb nagyköveti szinten rótták le a kegyeletüket az egykori szovjet államfő és pártfőtitkár előtt.

Nem meglepő módon, Vlagyimir Putyin sem volt ott a szertartáson, ő mindenki előtt két nappal a temetés előtt külön rótta le a kegyeletét a peresztrojka atyja, a Szovjetunió utolsó vezetője előtt, akinek Putyin még állami temetést sem volt hajlandó biztosítani.

Az emberben felmerül, hogy mire használta Orbán a Gorbacsov temetése kapcsán megejtett moszkvai útját. Kivel találkozott? Talán a Gazprom embereivel? Esetleg másokkal?

– latolgatta Balázs Péter, aki a Hírklikk felvetésére azt is mondta:

még az is lehet, hogy ők ketten, Putyin és Orbán csendben találkoztak. Ám az biztos, hogy az út látványos különakció volt Orbán részéről, amit semmi nem indokolt, hiszen Gorbacsov érdemeit itthonról is el lehet ismerni

– mondta a korábbi külügyminiszter, aki saját tapasztalatai alapján is tudja, ilyenkor a szövetségesek tájékozódnak arról, hogy honnan ki utazik, s egymáshoz igazítják a döntésüket.

Egyes vélemények szerint a Putyinnal szoros kapcsolatokat ápoló szélsőjobboldali Orbán jelenléte merénylet Gorbacsov öröksége ellen.

Orbán részvételéről az egész nyugati sajtó beszámolt, nem éppen hízelgő hangnemben. A The New York Times is azt emelte ki, hogy más külföldi vezető nem vett részt búcsúztatáson, a lap megszólaltatta a Carnegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért moszkvai központjának vezető politológusát, aki kemény szavakkal bírálta Orbán részvételét a temetésen. Mint fogalmazott: