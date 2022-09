Három éve nem veszik át az oroszok a periratokat a metrókocsik ügyében

Nagyon kellene a BKV-nak az orosz metrókocsikat gyártó cégtől a 14 milliárd forintra rúgó kötbér, ám az orosz fél semmit sem tett még az ügyben, hiába indult el a per ellenük már három éve. Az Orbán-kormány sem sokat segít.

A Népszava cikke szerint több mint három éve nem veszi át a periratokat az orosz metrókocsikat gyártó Metrowagonmash, emiatt az amúgy is forráshiánnyal küzdő BKV nem juthat a pénzéhez a kötbérből – pedig 14 milliárd forintról van szó.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 4.0/Florian Fèvre

A lap emlékeztetet rá cikkében, hogy a BKV 2019 februárjában indított pert a 3-as metró vonalán közlekedő metrókocsik korszerűsítéssel egybekötött felújítására 219,2 millió euróért (akkori áron: kb. 69 milliárd forint) vállalkozó orosz cég ellen. Eddigre már jócskán dagadt a botrány, mivel a szerelvényeket egyes vélekedések szerint nem felújították, hanem silány minőségben újragyártották az orosz cégnél, akik aztán azóta sem mozdították meg magukat a per kapcsán – sőt, a periratokat sem vették át 2019 óta.

Az ügy dokumentumait 2019. április 15-én továbbította az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya az orosz hatóságoknak, de azóta sem jutottak messzebb.

- válaszolta a lap megkeresésére a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya.

A cikk szerint a pert most újrakezdik az elejétől, a BKV idén tavasszal 35 millió euróra rúgó, 400 forintos árfolyamon számolva 14 milliárd forintos követelést jelzett, de ez a Népszava szerint gyakorlatilag behajthatatlan, viszont a fővárosi közlekedési cégnek nagyon is szüksége lenne erre a pénzre.

– jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes.

A lap szerint a BKV helyzetét súlyosbítja, hogy a beszállítók egymást érően mondják fel a szerződéseket, mert a közlekedési cég nem tudja megfizetni a jelentősen megemelt árakat.

Az Orbán-kormányt azonban ez nem nagyon érdekli – állítja a Népszava, és a következő érveket hozza fel ennek alátámasztására:

"A Fővárosi Törvényszék korábbi közölése szerint a keresetlevél benyújtásával a per ugyan megkezdődött, de tárgyalást csak a keresetlevél kézbesítése után, az alperes írásbeli ellenkérelmétől függően lehet tartani. Csakhogy ehhez szükség lenne a szabályszerű kézbesítésre. Az orosz fél viszont egyszerűen nem veszi át az iratokat. A kézbesítési határidőre pedig a magyar bíróságnak nincs ráhatása. A kézbesítési akadály elhárítása ugyanis a magyar Igazságügyi Minisztérium feladata lenne. A tárcát is megkerestük az ügyben, de lapzártánkig nem válaszoltak kérdéseinkre, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tettek eddig a periratok sikeres kézbesítése, a per elindíthatósága érdekében."